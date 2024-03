Foi ao ar na última quinta-feira (28) o episódio da 20ª temporada de Grey’s Anatomy com a participação de Bianca Comparato. A atriz brasileira interpretou Maria Flor, mãe de uma paciente que é socorrida pela equipe médica mais queridinha da TV. Em suas redes sociais, a atriz mostrou cenas da série e fotos dos bastidores.

Nas redes sociais, os fãs da atriz comemoraram o trabalho. “Olha o Brasil em Grey’s Anatomy!”, escreveu uma telespectadora da série no X (Twitter).

Bianca, que interpretou Irmã Dulce no cinema, levou um patuá da santa para lhe acompanhar nas gravações. Ela mostrou a santinha em seus stories no Instagram.

A irmã de Bianca, Lorena Comparato, que também é atriz, comemorou a participação. “Meu orgulho por você só cresce”, escreveu Lorena.

