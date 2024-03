Sol reaparece no final de semana, mas temperaturas ficam amenas na Páscoa

O sábado (30) começou com a presença de nuvens baixas/nevoeiros em Curitiba e na Região Metropolitana, mas o sol vai aparecer ainda pela manhã na região. A previsão que o domingo de Páscoa (31) venha a ter tempo agradável.

Segundo o Simepar, na maioria das regiões paranaenses, o tempo deve seguir estável, e não se descarta algumas chuvas rápidas e localizadas em alguns pontos do estado. A tarde será de temperaturas elevadas mais agradáveis entre o centro-sul e a Região Metropolitana.

+ Leia mais: Referência em carne assada em Curitiba: achado fica no Boa Vista

A máxima para Curitiba no sábado não deve passar dos 25°C, sem chance de chuva. Para quem está no Litoral, o tempo vai ser semelhante ao da capital, com sol durante grande parte do dia. A máxima em Guaratuba chega em 26°C.

Domingo de Páscoa

O domingo será de tempo estável em grande parte das regiões do Paraná. Apenas entre a Serra do Mar e no noroeste, algumas chuvas isoladas no período da tarde. As temperaturas seguirão elevadas em todo estado.

Para a capital, o tempo vai ser mais abafado e com a máxima batendo 27°C. De acordo com o Simepar, a tendência de uma manhã nublada, e com o sol aparecendo com mais intensidade durante alguns períodos da tarde.

Você já viu essas?

Perigo constante! Avenida de Curitiba vira pista de corrida e população cobra lombada; Vídeo mostra acidente Caçador de boteco! Bisavô dos bares de Curitiba quer se tornar o mais antigo do Paraná após fim do Stuart Em março Shopping de Curitiba inaugura novas lojas e restaurantes; confira as novidades