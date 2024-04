O instituto IRG Pesquisa divulgou nesta terça (2) o levantamento de intenção de voto para a disputa à prefeitura de Colombo (PR), região metropolitana de Curitiba. O atual prefeito, Helder Lazarotto (PSD), dispara na frente dos demais candidatos com uma vantagem de mais de 10 pontos.

Entre os concorrentes, Beti Pavin (MDB) aparece na segunda posição como principal opositora à reeleição de Lazarotto, enquanto que Sérgio Pinheiro (DEM) fica um pouco mais atrás.

Assim como em outras pesquisas recentes, mais da metade dos eleitores de Colombo ainda não sabe em quem vai votar ou preferiu não responder a pesquisa.

Pesquisa eleitoral para a prefeitura de Colombo (PR)

Espontânea

Se as eleições para Prefeito de Colombo fossem hoje, em que o Sr(a) votaria?

Helder Lazarotto (PSD): 16,2%;

Beti Pavin (MDB): 7,8%;

Sérgio Pinheiro (DEM): 1%;

Fernando Azevedo: 0,2%;

Tiago de Jesus : 0,2%;

Alcione Giaretton (Republicanos): 0,2%;

Anderson Prego (PT): 0,2%;

Luizão Goulart (Solidariedade): 0,2%;

Nenhum/branco/nulo: 8,3%;

Não sabe/não respondeu: 65,8%.

Estimulada – cenário 1

Se as eleições para Prefeito de Colombo fossem hoje, e os nomes fossem estes, em quem você votaria?

Helder Lazarotto (PSD): 39,2%;

Beti Pavin (MDB): 27,8%;

Sérgio Pinheiro (DEM): 8,8%;

Fernando Azevedo: 3,3%;

Nenhum/branco/nulo: 11,2%;

Não sabe/não respondeu: 9,7%.

Estimulada – cenário 2

Se as eleições para Prefeito de Colombo fossem hoje, e os nomes fossem estes, em quem você votaria?

Helder Lazarotto (PSD): 44,3%;

Beti Pavin (MDB): 31,8%;

Nenhum/branco/nulo: 12,2%;

Não sabe/não respondeu: 11,7%.

Metodologia: 600 entrevistados pessoalmente pelo IRG Pesquisas entre os dias 27 e 30 de março de 2024. A pesquisa foi contratada pela LK Radiodifusão Ltda. Confiança: 95%. Margem de erro: 4 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-02105/2024.

Por que Tribuna e Gazeta do Povo publicam pesquisas eleitorais

Tribuna e Gazeta do Povo publicam, há anos, pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Tais levantamentos fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população.

Métodos de entrevistas, composição e número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar no resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

Pesquisas publicadas nas últimas eleições, por exemplo, apontaram discrepâncias relevantes em relação ao resultado apresentado na urna. Feitos esses apontamentos, os jornais do GRPCOM consideram que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.

