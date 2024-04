O governo de Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) no Paraná é aprovado por 79% da população do estado, aponta pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (11). Outros 17% desaprovam a gestão estadual, enquanto 7% das pessoas questionadas não souberam ou não opinaram.

A pesquisa Genial/Quaest foi feita por meio de entrevistas presenciais entre os dias 4 e 7 de abril, com 1.121 pessoas no estado do Paraná. O nível de confiança é de 95%. Para 59% dos entrevistados, a avaliação do governo Ratinho Junior é positiva. Outros 30% o consideram regular e 7% negativa (4% não souberam ou não opinaram).

79% dos paranaenses aprova gestão de Ratinho Junior. Imagem: Pesquisa Genial Quaest

Educação é a área mais bem avaliada no governo Ratinho Junior

A Genial/Quaest também analisou o desempenho da gestão estadual por áreas de desenvolvimento. Entre elas, a que recebeu o melhor aval no Paraná foi a educação, vista como positiva por 63% dos paranaenses, 28% julgaram a área regular e 9% ruim. O pior desempenho foi na saúde, com 47% de aprovação, 33% julgam regular e 20% ruim.

Educação é a área mais bem avaliada no governo paranaense de Ratinho Junior. Imagem: Pesquisa Genial Quaest



Os entrevistados também consideraram que, na comparação com outros estados, o Paraná está: melhor para 74% dos entrevistados e pior para 15% (12% não sabem ou não responderam). Para 52%, o estado “está melhorando”, enquanto outros 36% opinaram que está igual e 10% que está piorando (3% não souberam ou não responderam). Do total, 50% ainda responderam que têm ouvido mais notícias positivas sobre o governo estadual. Para 14%, há mais notícias negativas sobre a gestão de Ratinho Junior – 33% não tem visto notícias e 3% não responderam ou não opinaram.

Governo Lula é negativo para 41% dos paranaenses

A Genial/Quaest também havia perguntado a avaliação sobre o governo Lula (PT), no mês de março. Para 41%, o governo petista é negativo, enquanto para 27% é regular e para 30% é positivo. Do total, 54% desaprovam a gestão federal e 44% a aprovam (2% não souberam ou não opinaram). No país, o governo Lula é visto como negativo para 34% das pessoas entrevistadas, como regular para 28% e como positivo para 35%. Pelo levantamento da Genial/Quaest, 51% dos brasileiros aprovam a gestão Lula e 46% a desaprovam (3% não souberam ou não opinaram).

Economia do país piorou, na avaliação dos moradores do Paraná

Na pergunta sobre a economia do Brasil, 49% dos paranaenses opinaram que o desempenho no setor piorou, enquanto para 27% ficou igual e para 21%, melhorou. Na economia estadual a análise para 41% é que está igual. Outros 27% acreditam que a economia do Paraná melhorou e 23% que piorou.

Sobre a situação financeira pessoal, 42% dos paranaenses avaliam que está igual, enquanto 34% dizem que piorou e 24% que melhorou.

Por fim, a pesquisa mostrou que 37% dos entrevistados do Paraná se informam sobre política pela TV; 34% pelas redes sociais; 12% por sites, blogs e portais de notícias; 5% com amigos, familiares ou conhecidos; 3% por WhatsApp e Telegram; 4% pelo rádio, 1% em jornais impressos, sendo que 3% responderam que “não se informam sobre política”.

Meios pelos quais os paranaenses se informam sobre política. Imagem: Pesquisa Genial Quaest

