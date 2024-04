Morre O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano, aos 76 anos

OJ Simpson, ex-jogador de futebol americano, morreu nesta quinta-feira (10), em Las Vegas, após batalha contra o câncer.

“No dia 10 de abril, o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o cancêr. Ele estava cercado por seus filhos e netos”, escreveu a família na conta oficial de OJ no Twitter.

LEIA TAMBÉM:

>> Show em Curitiba de sensação do pop internacional faz fãs acamparem ao lado de estádio

>> Bar CanaBenta em Curitiba tem DNA da roça e proteção divina

OJ lutadou contra o câncer de próstata nos últimos anos, mas sua saúde piorou recentemente. Ele chegou a ser internado e recebeu cuidados paliativos nos últimos meses.

Simpson ganhou as manchetes com o que ficou conhecido como ‘Julgamento do século’. Ele foi julgado pelo duplo assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e de seu amigo, Ron Goldman, em 1994.

OJ se declarou inocente e foi absolvido em 1995, mas dois anos depois perdeu um julgamento civil. Ele foi condenado a pagar 33,5 milhões de dólares por danos.

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba