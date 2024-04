Os fãs do cantor Louis Tomlinson, ex-integrante da One Directon, estão acampados nas imediações da Ligga Arena. O show vai ocorrer somente no dia 12 de maio no estádio do Athletico, mas, já tem gente ansiosa pela primeira apresentação do artista em Curitiba. Tomlinson tem mais de 60 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Tomlinson vem ao Brasil com a turnê “Faith In The Future”, que divulga as músicas do álbum de mesmo nome lançado por ele em 2023. Na América Latina, o cantor também passa pelo Panamá, Porto Rico, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, Costa Rica e México. No Brasil, além de Curitiba, o cantor e compositor britânico se apresentará no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os ingressos podem ser comprados pelo site da LivePass.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Um bilhão de streamings no Spotify

Louis Tomlinson, lançou sua carreira solo com o álbum “Walls” em janeiro de 2020 e se tornou uma das maiores sensações da música pop atual, já tendo ultrapassado a marca histórica de um bilhão de streamings no Spotify.

Além disso, Tomlinson é um vencedor de diversos prêmios, incluindo o TDY Awards 2020 de “Best Album of the Year – Walls” e “Biggest Crush”; o iHeartRadio Music Awards 2020 para “Best Fan Army”, o Teen Choice Award de “Best Song – Male Artist” em 2019 com “Two of Us”, o iHeart Award de “Best Solo Breakout” em 2018 e o EMA Award de “Best UK & Ireland Act” em 2017, entre outros.

Serviço

Louis Tomlinson em Curitiba

Quando: 12 de maio de 2024 (domingo)

Local: Ligga Arena – Arena da Baixada, Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde Horários: Abertura da casa às 17h | Show às 21h

Ingressos: os ingressos variam de R$ 290,00 a R$ 960,00, de acordo com o setor e modalidade escolhidos

Pista Premium – R$ 960,00 (inteira) / R$ 480,00 (meia-entrada)

Cadeira Inferior – R$ 840,00 (inteira) / R$ 420,00 (meia-entrada)

Cadeira Superior – R$ 580,00 (inteira) / R$ 290,00 (meia-entrada)

VIP – R$ 860 (inteira) / R$ R$ 430,00 (meia-entrada)

