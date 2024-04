Show do Só Pra Contrariar em Curitiba bloqueia trânsito na região da Pedreira

Neste sábado (13), o Só Pra Contrariar vai se apresentar na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Os portões do evento abrem às 17h. Para garantir a segurança do público, os bloqueios de trânsito na região poderão ser feitos a partir das 7h e seguem até à 1h de domingo (14).

As ruas bloqueadas serão João Enéas de Sá (entre Nilo Peçanha e João Gava), Antônio Krainiski (entre Nilo Peçanha e Benedito Correia de Freitas) e João Gava (entre Manoel dos Santos da Silva e Nilo Pecanha). Monitores contratados pela organização do evento farão bloqueios para a passagem de veículos, com orientação e fiscalização da Superintendência de Trânsito (Setran).

LEIA TAMBÉM:

Para melhorar o fluxo do trânsito na região, serão feitos desvios através das ruas Des. José Carlos Ribeiro Ribas, São Salvador, Eugênio Flôr, Nilo Peçanha e Mateus Leme. A rua João Gava, entre a João Enéas de Sá e Antônio Krainiski, será destinada para uso exclusivo de ônibus contratados pela promotora do evento.

Ônibus do transporte público de Curitiba terão acesso exclusivo pelas ruas João Gava e Manoel dos Santos da Silva e Nilo Peçanha. A entrada do público será feita pelo portão da Rua Eugênio Flôr.

Moradores da região terão acesso às vias, desde que apresentem credencial ou documento que comprove a moradia no perímetro.

A orientação para os motoristas que não precisam acessar a região é que evitem a área e procurem rotas alternativas. A previsão é de que o trânsito fique mais intenso nos bairros São Lourenço, Abranches e Taboão.

