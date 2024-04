A 48º milionária do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria da Fazenda, recebeu nesta sexta-feira (12) o prêmio máximo de R$ 1 milhão referente ao sorteio do mês de abril. A entrega foi feita presencialmente pela diretora-geral da Pasta, Marcia do Valle, em Curitiba.

Moradora do bairro Vista Alegre, em Curitiba, Bruna, 26, é analista financeira. Ela concorreu com 43 bilhetes gerados a partir de 32 notas fiscais. “Esse prêmio vai mudar a minha vida. Vou poder comprar uma casa própria, um carro e vou poder realizar o sonho de ter uma família, filhos”, revelou.

A nova milionária é uma entusiasta do Nota Paraná e sempre solicita o CPF em todas suas compras. “Peço sempre CPF na nota, porque é uma forma de obter retorno de créditos, participar do sorteio de prêmios e ajudar no combate a sonegação fiscal do Estado”, destacou Bruna.

Marcia do Valle enfatizou que o prêmio é mais do que uma recompensa individual. “Ele simboliza o impacto positivo que o programa tem na vida das pessoas e na economia do Estado. A adesão dos cidadãos, como Bruna, fortalece nossa luta contra a sonegação fiscal e contribui para o desenvolvimento sustentável do Paraná”, afirmou.

Como participar do Nota Paraná

O Nota Paraná tem como propósito reembolsar parte do ICMS pago em compras no comércio varejista paranaense e também premiar mensalmente contribuintes cadastrados no programa e que inserem o CPF na nota. Para verificar se possui bilhetes premiados basta acessar seu cadastro no site ou no aplicativo do Nota Paraná.

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

