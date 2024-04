As seis dezenas do concurso 2711 foram sorteadas na noite desta quinta-feira (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal acumulou e a estimativa para o próximo concurso, no sábado (13), R$ 56 milhões. Porém, uma aposta do Paraná ganhou uma grana boa com a quina da Mega Sena, ou seja, acertando cinco dos seis números sorteados.

Resultado Mega Sena 2711: 14, 36, 38, 46, 55 e 60.

A aposta é de Londrina, no norte do Paraná, e rendeu R$49.876,99 para o apostador, que investiu R$ 5 em uma aposta simples.

LONDRINA/PR CASA LOTERICA JARDIM DA SORTE 6 Não Simples 1 R$49.876,99

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogos simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

