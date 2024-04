Cartão-postal de Curitiba, o Jardim Botânico não terá todas as suas estruturas abertas para os visitantes, nos próximos dias. A partir de segunda-feira (15), a estufa do Jardim Botânico será fechada, para que as equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente façam a manutenção interna e limpeza da estrutura, que abriga as espécies da mata atlântica. A previsão, segundo a prefeitura, é que o espaço fique fechado até o dia 30 de abril.

Além da estufa, a Galeria das Quatro Estações e o Café do Senac também ficarão fechados entre os dias 22 e 24 de abril, para serviços de manutenção interna e de limpeza da estrutura.

Lavagem das peças de vidro

Foto Daniel Castellano / SMCS

Com o auxílio de andaimes, serão lavadas todas as 3,8 mil peças de vidro e a estrutura metálica por dentro e por fora. A água utilizada na limpeza virá do poço artesiano do Horto Municipal do Guabirotuba, um dos 30 perfurados pelo município durante a crise hídrica de 2020 para atender aos equipamentos municipais e comunidades vulneráveis.

De acordo com o diretor de Arborização e Produção Vegetal, responsável pela unidade de conservação na Secretaria do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, os trabalhos são intervenções necessárias e que vêm acontecendo periodicamente. “Trata-se de um cuidado para que os visitantes encontrem a estufa, símbolo do nosso Jardim Botânico, sempre bonita”, explica.

A última limpeza completa deste tipo na estufa e na Galeria das Quatro Estações foi feita em abril do ano passado.

Outros atrativos

A estufa fechada não impede a visita ao Jardim Botânico. A unidade de conservação ambiental oferece uma série de outros atrativos. Toda a parte externa da estufa, as coleções espalhadas pela área aberta do Jardim Botânico podem ser visitadas normalmente.

Entre as opções de passeio estão o Jardim das Sensações e as coleções botânicas espalhadas por toda a área externa da unidade de conservação.

Serviço

Jardim Botânico de Curitiba

Endereço: Rua Engenheiro Ostoja Roguski, n.º 350, Jardim Botânico

Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h às 19h30

Jardim das Sensações

De terça-feira a domingo

Das 9h às 17h – O percurso é feito em meia hora, por isso o último acesso é marcado para às 16h30.

Fechado às segundas-feiras para manutenção. Se segunda-feira cair em um feriado, fica aberto. A visitação pode ser interrompida, em caso de chuva ou de condições climáticas adversas, para segurança das pessoas e da vegetação.

