Bruce Dickinson, do Iron Maiden, pode virar Cidadão Honorário de Curitiba

O vocalista do Iron Maiden Bruce Dickinson poderá receber o título de Cidadania Honorária de Curitiba. Um projeto em pauta na Câmara Municipal de Curitiba (CMC), de autoria dos vereadores Eder Borges (PL) e Nori Seto (PP), colocou a proposta em votação.

Caso a proposta seja aprovada, uma nova votação será realizada na próxima quarta-feira (17). A Cidadania Honorária é a principal honraria que a Câmara concede a pessoas nascidas fora de Curitiba.

Bruce Dickinson tem se apresentado na capital paranaense diversas vezes. O vínculo com a cidade, de acordo com o vereadores, está entre o músico inglês e a cerveja artesanal. O projeto justifica que, “além de rockstar, piloto, historiador, esgrimista e roteirista, Bruce é cervejeiro, e desta paixão pela arte do paladar vem seu principal vínculo com Curitiba: a parceria com a cervejaria premiada Bodebrown como marca oficial do Iron Maiden”.

A proposição acrescenta que a parceria com a Bodebrown foi a primeira cervejaria oficial da banda de heavy metal fora da Inglaterra. A lei municipal 15.063/2017 autoriza Curitiba como Capital da Cerveja Artesanal . Além disso, tramita na Câmara Municipal o projeto para declarar Curitiba como a cidade mais rock and roll do Brasil e para criar o Dia do Rock.

