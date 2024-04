Grupo Marista abre escola integral gratuita para estudantes da Vila Torres, em Curitiba

O Marista Brasil inaugurou uma nova unidade de atendimento na Vila Torres nesta quinta-feira (11). Com isso, os moradores da região terão acesso a uma nova unidade educacional de atendimento em período integral e gratuito. Os estudantes terão um espaço amplo, localizado no prédio onde até então ficava a Escola Nossa Senhora da Esperança (Rua Aquelino Orestes Baglioli, 155).

A perspectiva é atender cerca de 400 estudantes nos próximos anos, expandindo o serviço para turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Neste primeiro momento, serão 161 vagas para crianças de zero a 5 anos de idade.

Segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras de 2014, a Vila Torres divide com o Parolin o mais baixo Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Curitiba: 0,623. “A nova unidade expande o atendimento na Vila Torres com recursos avançados de ensino e uma educação evangelizadora gratuita em uma das regiões mais vulneráveis de Curitiba. Com um projeto inovador e novas metodologias educacionais, proporciona um espaço de vivências diferenciadas e será referência para as demais unidades Maristas do país.”, explica Renato Darui, diretor regional do Marista Brasil.

O projeto também prevê a implantação de novas metodologias educacionais com a proposta de ser um espaço de vivências diferenciadas, servindo de referência para as demais unidades Maristas do país. “O Marista Escola Social Esperança, tem como objetivo promover a educação integral do aluno, com espaços prontos para promover interação com projetos pedagógicos, com a natureza e com a comunidade escolar. Formando alunos que possam ser protagonistas dos seus projetos de vida”, explica Ricardo Nardino Sartorato, diretor da Escola Social. A iniciativa ocorre graças a uma parceria com as Irmãs Franciscanas Bernardinas, que eram responsáveis pela operação da Escola Nossa Senhora da Esperança.

A unidade Marista Escola Social Esperança atenderá 161 crianças na Educação Infantil. Ainda estão disponíveis algumas vagas para o maternal, os interessados devem se cadastrar na Central de Vagas da Prefeitura de Curitiba.

