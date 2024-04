Cadelinha ‘assaltante’ deixa vida do crime e vai para adoção em Curitiba

A Guarda Municipal de Curitiba prendeu nesta quarta-feira (10) dois homens suspeitos de usar uma cadela para intimidar vítimas e praticar crimes na região central cidade. Eles foram presos por volta das 6 horas na Praça Rui Barbosa, no Centro, após um roubo. A Polícia Civil estava investigando o caso e várias denúncias foram publicadas nas redes sociais.

Na terça-feira (09), a situação já havia sido postada pelo deputado federal Matheus Laiola. Em um vídeo, ele divulgou imagens da ação dos homens e informou que a Delegacia de Furtos e Roubos estava pedindo ajuda para identificar os criminosos.

“A Polícia Civil, através da Delegacia de Furtos e Roubos, conseguiu identificar rapidamente um desses indivíduos suspeitos da prática do roubo e agora estamos atrás de informações que nos levem à qualificação dos demais indivíduos que participaram desse delito. Então contamos com a ajuda de todos para que informações possam chegar à Delegacia de Furtos e Roubos e a gente consiga responsabilizar esses criminosos”, disse o delegado Marcelo Magalhães.

Em um dos crimes, um homem teve o celular roubado na Rua Emiliano Perneta. Ele foi agredido e sofreu lacerações na pele após ser mordido pelo animal. A vítima já se encontra bem.

Após a prisão dos dois homens, os guardas municipais levaram a cadela para o Centro de Referência de Animais em Risco (Crar), da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba. Ela está sendo cuidada e avaliada pela equipe. Após ser vacinada e castrada, será colocada para adoção.

“A cachorra estava sendo usada de forma criminosa pelos homens, o animal não tem culpa e não poderia ser abandonado à própria sorte. A vida do animal é importante, ela está saudável e em breve estará apta para adoção. No Crar ela será cuidada e logo poderá ser adotada por pessoas que vão dar carinho, amor e uma nova vida para ela”, explicou o diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Ferraz Evaristo de Paula.

O Centro de Referência de Animais em Risco (Crar) mantém uma campanha permanente de adoção gratuita de cães e gatos. O local funciona todos os dias, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 15h30, na Rua Lodovico Kaminski, 1.381, CIC. Nos fins de semana e feriados, o atendimento é em regime de plantão.

