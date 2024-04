GWM alcança novo recorde de vendas globais em carros elétricos

A GWM divulgou seus números globais de vendas. Em março de 2024, a empresa comercializou 100.276 veículos, o que representa um aumento de 11% em relação a 2023. Destes, 21.882 são de carros eletrificados, compostos por modelos híbridos e elétricos (crescimento de 66,3%), e 35.815 vendidos fora da China (aumento de 60,7%), um novo recorde de vendas.

No primeiro trimestre, a GWM vendeu globalmente 275.333 veículos, o que representa um crescimento de 25,1% se comparado ao ano anterior. Considerando apenas os mercados fora da China, as vendas atingiram 92.778 unidades, um aumento de 78,5%.

Com estes resultados, a GWM consolida a sua posição de liderança no mercado e avança com suas operações em outros mercados, focada na estratégia “ONE GWM”. Some-se a isso o lançamento contínuo de novos produtos, que impulsiona o seu desempenho no mercado e estabelece a companhia como a nova potência das marcas automóveis da China.

Recentemente, o SUV GWM TANK 300, que oferece a combinação perfeita entre desempenho off-road e luxo, foi lançado na África do Sul, México e outras regiões. Já na área da ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, a associação dos países do Sudeste Asiático), a GWM apresentou, durante o Salão Internacional do Automóvel de Bangkok, na Tailândia, a GWM SAHAR POER, posicionada como uma picape de primeira classe. Os lançamentos oficiais do GWM TANK 500 e do GWM HAVAL H6 na Indonésia também se destacaram na rápida implantação da GWM fora da China com veículos de novas energias, o que consolida ainda mais sua posição de liderança na indústria automotiva da ASEAN.

No futuro, a GWM continuará a focar nas novas energias e a investir ainda mais no desenvolvimento de veículos de altíssima qualidade. Na Auto China 2024, conhecido como Salão de Pequim, cuja estreia é no dia 25 de abril, a empresa irá apresentar uma série de novos veículos com forte potencial competitivo no mercado global, com inovação contínua em produtos, tecnologias e serviços. (Foto: GWM/Divulgação).