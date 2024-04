Nissan cresce 30,7% no Brasil no primeiro trimestre

Iniciando seu ciclo de investimentos de R$ 2,8 bilhões no Brasil, a Nissan segue avançando no mercado enquanto se prepara para uma nova fase no país, já como parte do seu novo plano estratégico global, The Arc. No primeiro trimestre desse ano, mais uma vez, a Nissan apresentou o melhor desempenho entre todas as marcas já consolidadas no Brasil. A empresa teve um crescimento de vendas de veículos de 30,7% de janeiro a março desse ano, se comparado ao mesmo período de 2023, contra uma evolução de 10,6% registrado pelo setor automotivo no país, levando em consideração carros de passeio e veículos comerciais leves.

No total, a marca japonesa comercializou 19.561 veículos no Brasil no primeiro trimestre de 2024, atingindo 4,1% de participação no mercado. O Nissan Kicks segue sendo um grande sucesso entre os consumidores brasileiros e é o modelo mais vendido da empresa, se mantendo entre os líderes do segmento de SUVs no país. Mas todos os veículos comercializados pela Nissan tiveram forte desempenho em comparação ao ano passado. Os Nissan Versa e Sentra mais do que dobraram suas vendas, enquanto a picape Nissan Frontier avançou 42% e segue evoluindo.

A Nissan já tinha fechado o ano de 2023 como a marca que mais cresceu entre as que têm operações consolidadas no Brasil e segue em sua evolução no país. No ano passado, a empresa teve um aumento de 35% na comercialização de veículos em relação a 2022.

“Temos um planejamento consistente para o mercado brasileiro e estamos avançando nos segmentos onde estamos presentes, posicionando nossos veículos como produtos competitivos e diferenciados. Tudo isso tendo como foco principal a experiência de nossos clientes, essa é a prioridade, acima dos números”, afirma Gonzalo Ibarzábal, presidente da Nissan do Brasil.

Com foco nos consumidores, a Nissan também segue evoluindo nos serviços e atendimento. No ano passado, por exemplo, a qualidade e a atenção na jornada do cliente receberam diversos reconhecimentos externos, com destaque para três honrarias no prêmio Melhores Empresas em Satisfação do Cliente (MESC), organizado pelo Instituto MESC em conjunto com o Google, e para a escolha como “Melhor Pós-Venda” do país pela pesquisa anual “Os Eleitos”, realizada pela Quatro Rodas em um levantamento feito exclusivamente com proprietários de veículos das diversas marcas presentes no mercado nacional.