Bar do Açougueiro comemora quatro anos com festa e Festival do Churrasco

Há quatro anos, inaugurava em Curitiba um pub aconchegante e acolhedor que mudou a forma de servir churrasco na cidade. E para celebrar seu aniversário, O Bar do Açougueiro decidiu promover uma grande festa na próxima sexta-feira (12), em um local especial: o Czar Curitiba. Os ingressos custam a partir de R$20 e já estão à venda através do link meaple.com.br/czarcuritiba.

Na programação da Baladinha do Açougueiro, como foi batizada, estão previstas quatro atrações: Baile Brasa, República Pine, Lenhadores Trio e Dj Moska. A festa tem previsão de início às 21h. “Vamos celebrar esses quatro anos com um evento à altura para os nossos clientes e parceiros. Como não temos música ao vivo no bar e sempre gostamos de celebrar nossos aniversários com muita festa, madrugada a dentro, buscamos um espaço apropriado para isso e foi assim que encontramos o Czar”, ressalta José Araújo Netto, um dos fundadores do pub.

A celebração também vai se estender para a unidade do Água Verde e do Batel, com o Festival do Churrasco: são seis opções a partir de R$15, entre os dias 9 a 14 de abril. As opções baratezas são dos espetinhos de Picanha Suína com geleia de pimenta (R$15) e o Mignon com Gorgonzola (R$18) – inspirado em um dos carros-chefes da operação.

Já para quem busca uma refeição completa, poderá escolher entre Picanha, Fraldinha na mostarda e batata rústica por R$95; Picanha Suína, mandioca com bacon e linguiça por R$60 ou Chorizo, Fraldinha na manteiga e canudinho de salpicão por R$100. Já o pão de alho, ideal para acompanhar o churrasco, será vendido por R$12 a unidade. Além disso, o bar vai promover algo inédito em sua trajetória: um happy hour entre os dias 9 a 12 de abril, com chopes a 50% de desconto.

Inauguração na pandemia e expansão

O bar – idealizado por José em conjunto com seus sócios Everton Nishii, Marco Salgado e Priscila Vidal – inaugurou no ápice da pandemia de 2020 e mesmo assim, não só sobreviveu, como caiu nas graças do público. “Foi um momento desafiador. Planejávamos a abertura desde 2019, estava tudo certo e tudo pronto. Já havia uma expectativa em torno da operação e estávamos muito animados. A pandemia veio e com ela os aprendizados necessários para seguir em frente. Superamos essa fase e hoje celebramos esse bar tão querido pelos curitibanos”, afirma Zé, como é conhecido na cidade.

O sucesso da operação levou os empresários a abrir uma segunda unidade, localizado no bairro Batel, próximo da Praça da Espanha. “Inauguramos essa operação em 2022 e desde então ela tem tido uma performance acima das expectativas. Isso nos deixa muito animados com o futuro de O Bar do Açougueiro e sua expansão não só em Curitiba como em outras cidades e até outros estados”, destaca.

Baladinha do Açougueiro

Local: Czar Curitiba – Rua Frederico Cantarelli, 68 – Mercês, Curitiba – PR, 80710-240

Ingressos: a partir de R$20, que podem ser adquiridos através do site meaple.com.br/czarcuritiba

Data e horário: 12/04/2024, a partir das 21h.

Festival do Churrasco

Local: O Bar do Açougueiro Água Verde – Av. dos Estados, 450 – Água Verde, Curitiba – PR, 80610-040 | O Bar do Açougueiro Batel – R. Saldanha Marinho, 1577 – Batel, Curitiba – PR, 80430-000

Reservas: (41) 9 9655-6946 (WhatsApp Água Verde) | (41) 9 9833-3280 (WhatsApp Batel) | Ou pelo perfil do Instagram das casas: @obardoacougueiro / @obardoacougueiro_batel

Data: de 9 a 14 de abril

Horários: de terça a quinta, das 17h à 0h; sexta, das 17h à 1h, sábado das 12h à 1h, domingo das 12h às 23h.

Happy hour com 50% de desconto nos chopes

Local: O Bar do Açougueiro Água Verde – Av. dos Estados, 450 – Água Verde, Curitiba – PR, 80610-040 | O Bar do Açougueiro Batel – R. Saldanha Marinho, 1577 – Batel, Curitiba – PR, 80430-000

Reservas: (41) 9 9655-6946 (WhatsApp Água Verde) | (41) 9 9833-3280 (WhatsApp Batel) | Ou pelo perfil do Instagram das casas: @obardoacougueiro / @obardoacougueiro_batel

Data: de 9 a 12 de abril

Horários: de terça a sexta, das 17h à 19h30

