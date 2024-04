Peugeot entre as mais influentes em Mobilidade Urbana de 2024

Levantamento realizado pelo Connected Smart Cities e pelo Mobilidade Estadão considerou empresas do setor que investem em inovação e pauta ESG; em março, Marca do Leão foi a 4ª colocada em ranking de vendas de 100% elétricos no acumulado do ano.

Comprometida com diferentes frentes na produção de seus veículos, como inovação, soluções de modernidade e facilidade para acompanhar as evoluções tecnológicas, a Peugeot se destacou mais uma vez e foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, umas das 100 Empresas + Influentes em Mobilidade Urbana de 2024.

O levantamento, promovido pela Connected Smart Cities, plataforma voltada para cidades inteligentes, em colaboração com a vertical de Mobilidade do Estadão, analisou as práticas de mais de 300 empresas do setor e atestou quais são as mais preparadas aos desafios contemporâneos e às demandas da mobilidade urbana em termos de Inovação e ESG (Ambiental, Social e Governança).

A seleção considerou diversos segmentos, como Tecnologia & Inovação para Mobilidade, Consultorias e Mobilidade Aérea Urbana, entre outros. A Peugeot foi uma das escolhidas na categoria Fabricantes e Operadores de Veículos.

De acordo com os critérios de seleção, “as empresas foram analisadas quanto ao comprometimento com programas inovadores e avanços tecnológicos que contribuem para a modernização contínua da mobilidade urbana. No âmbito do ESG, a avaliação ocorreu em aspectos como Eficiência Energética, Comprometimento com o Meio Ambiente, Direitos Humanos, Inclusão (diversidade e equidade), Transparência e Ética”.

A Peugeot segue em sua trajetória ascendente em intuitividade e soluções mais limpas. Recentemente, apresentou a Partner Retrofit, uma unidade do modelo Partner resultado do projeto em parceria com o SENAI, que visa a conversão de veículos comerciais leves a combustão para propulsão 100% elétrica.

Além disso, desde 2021, a Marca vem traçando um caminho relevante na eletrificação no Brasil com três modelos lançados: e-208, e-2008 e o Utilitário e-Expert. Em 2024, a atingiu o 4º lugar no ranking do mercado de 100% elétricos – com destaque para o modelo e-2008, com mais de 330 unidades vendidas.

Em breve, um dos destaques da Marca do Leão será a participação no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) da FIA com o Hypercar 9×8 versão 2024, modelo equipado com um sistema de motor híbrido: um V6 2,6l, bi turbo, 500 kW e um motor elétrico no eixo dianteiro, de 200 kW e equipado com uma bateria de alta tensão (900 V). (Fotos: Peugeot/Divulgação).