Obras em Unidades Básicas de Saúde de bairros de Curitiba estão atrasadas

As obras de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Curitiba estão atrasadas. É isso que afirma a vereadora Indiara Barbosa (NOVO), que protocolou, recentemente, um requerimento na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) questionando o andamento dessas reformas. A Prefeitura de Curitiba nega o atraso em todas as obras.

De acordo com a parlamentar, das cinco unidades de saúde que estão em reforma atualmente: Vila Machado (Pinheirinho), Camargo (Cajuru), Estrela (Portão), Bacacheri (Boa Vista) e Atuba (Boa Vista), quatro estão com os trabalhos de execução atrasados.

A vereadora afirma que a previsão inicial era para que as obras fossem concluídas no ano passado. No entanto, o município estendeu o prazo para março e agora sinaliza o término das reformas para o final de abril. Ela também pediu mais informações sobre o processo licitatório, dos contratos e do cronograma da reforma da Unidade de Saúde Atuba, no Boa Vista.

“Em nosso processo de fiscalização, identificamos o processo licitatório da obra, considerando o papel de fiscalização dos vereadores, previsto na Constituição Federal. Nesse trabalho foi possível apurar que algumas obras já deveriam ter sido entregues no ano passado, e no entanto ainda não foram concluídas. Enquanto isso quem sofre é a população que tem que se deslocar para outra unidade de saúde mais longe da sua casa, imagina uma mulher grávida, um doente que precisa sair do seu bairro para buscar atendimento em outra unidade. Eu entendo que as obras são realizadas para melhorar a estrutura de assistência à saúde ao cidadão, mas é preciso cumprir o cronograma para entregar as obras dentro prazo previsto”, afirma Indiara.

Conforme a apuração da vereadora, a Unidade de saúde Bacacheri, localizada no Boa Vista, começou a ser revitalizada em junho de 2023 e tinha previsão de entrega em outubro do mesmo ano. No entanto, a unidade continua fechada. O município tinha previsão inicial de investir quase R$ 562 mil, mas foi necessário rever os valores e acrescentar um aditivo no contrato para continuar os trabalhos. A previsão final é de investimento no valor aproximado de R$ 690 mil.

A Unidade de Saúde da Vila Camargo, no bairro Cajuru, também está com as obras atrasadas. A reforma que teve início em junho de 2023 deveria ter sido concluída em outubro do ano passado, mas ainda não terminou. A previsão de gastos com a reforma após o aditivo contrato será de R$ 552 mil, de acordo com dados do Portal da Transparência.

Já a reforma da Unidade de Saúde Estrela, localizada no Fazendinha, tinha entrega prevista para outubro de 2023, com prazo de 90 dias para conclusão dos serviços que iniciaram em junho do ano passado, mas a unidade ainda não foi concluída. Para realizar a reforma, a previsão inicial do município era gastar R$ 455 mil, mas foi necessário incluir um aditivo no valor contrato de R$ 559 mil.

A reforma da Unidade de saúde Vila Machado, localizada no Pinheirinho, também deveria ter sido concluída no ano passado. As reformas começaram em setembro de 2023, e o prazo atual para término da obra está previsto para no final de abril, com previsão de investimentos de R$ 354 mil.

E aí, prefeitura?

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a prefeitura de Curitiba alegou que as obras de reforma da unidade de saúde Atuba não estão atrasadas. A unidade fechou em janeiro e a previsão de entrega é junho.

Já a respeito das outras UBS, a prefeitura informou que a mudança no prazo ocorreu por conta de “surpresas” que apareceram durante os reparos e exigiram a execução de novos serviços. Leia a nota na íntegra:

“A Prefeitura Municipal de Curitiba informa que a unidade de saúde Camargo será entregue reformada já na próxima semana, dia 16/4. E na semana seguinte serão entregues as unidades Estrela e Bacacheri, ambas no dia 26/4. As obras da unidade Vila Machado também estão sendo finalizadas até o fim do mês de abril e a data de reabertura está sendo marcada.

A mudança do prazo de entrega previsto inicialmente para estas unidades refere-se a ampliação do escopo da obra e a surpresas que apareceram durante a execução, fazendo com que serviços que não estavam inicialmente previstos tivessem de ser executados.

Em relação as obras de reforma da unidade de saúde Atuba não há atraso no cronograma. Esta unidade fechou para reforma em janeiro deste ano e a previsão de entrega é para junho.

Considerando desde 2017, primeiro ano da gestão Greca, já foram implantados cinco novos equipamentos na área da Saúde (UPA Tatuquara, US Jardim Aliança, US Umbará II, Caps Tatuquara e Casa Irmã Dulce), 52 foram revitalizados, 102 clínicas de odontologia reformadas e foram realizadas melhorias em mais de 101 equipamentos, num investimento de cerca de R$ 34 milhões. As obras mostram o zelo da Prefeitura de Curitiba pelo serviço oferecido aos usuários.“

