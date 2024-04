Buraco gigante em bairro de Curitiba faz aniversário e gera medo em moradores

Um buraco gigante está prejudicando moradores de um condomínio e causando medo nos pedestres no bairro Parolin, em Curitiba. A cratera aumentou de tamanho nos últimos dias e mesmo cercado por faixas de segurança, a comunidade está preocupada com um possível acidente.

Segundo moradores da Rua Gastão Poplade, próximo do número 200, o buraco apareceu há dois meses. Harantcha Koslovski Gomes Rez, reside nas proximidades da cratera, e relatou que o problema aumentou nos últimos dias.

“As pessoas ali do condomínio estão com dificuldade de entrar e sair da garagem. Um acidente com o carro, criança ou mesmo um animal vai machucar. A prefeitura veio olhar o buraco, mas ficou assim. Não sabemos se é Sanepar, pois um joga para o outro. Um descaso”, disse Harantcha.

E aí, prefeitura?

De acordo com a prefeitura de Curitiba, o buraco surgiu depois de uma erosão na galeria de águas pluviais. “Uma primeira intervenção foi realizada, depois foi necessário aguardar serviços que foram realizados pela Sanepar e que agora serão finalizados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. Os trabalhos estão programados para serem executados nesta semana pelo Departamento de Pontes e Drenagem”, informou a prefeitura.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Perigo constante! Avenida de Curitiba vira pista de corrida e população cobra lombada; Vídeo mostra acidente Caçador de boteco! Bisavô dos bares de Curitiba quer se tornar o mais antigo do Paraná após fim do Stuart Em março Shopping de Curitiba inaugura novas lojas e restaurantes; confira as novidades