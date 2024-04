A Shein – varejista online global de beleza, moda e lifestyle sediada em Singapura – abre sua primeira loja física do Sul do Brasil, em Curitiba. Entre os dias 12 e 15 de abril, a Shein anunciou uma super novidade: uma loja pop-up de 600 m² com uma variedade de roupas, do PP ao G5, de todos os estilos e gostos. Serão mais de 13 mil itens que estarão à venda em apenas quatro dias, com preços que variam de R$ 21,99 até R$ 329,99.

Roupas, acessórios e itens de moda e beleza para homens, mulheres, linha infantil e até pet. Pela primeira vez, uma loja pop-up da Shein no Brasil vai trazer uma variedade de peças de diferentes estações, do verão ao inverno. Para aproveitar e ter a experiência de compra, é preciso adquirir um ingresso – gratuito – que estará disponível neste link a partir do dia 03 de abril às 10h

LEIA TAMBÉM:

>> Cenários paradisíacos do Paraná viram cenário de série espanhola

>> 100 anos de Poty Lazzarotto: relembre as obras marcantes por Curitiba

A diretora de marketing da Shein no Brasil, Raquel Arruda, contou em primeira mão para a Tribuna do Paraná os detalhes da nova loja pop-up, que será aberta no Shopping Estação, no Centro de Curitiba.

“Embora a gente seja uma empresa 100% digital, a pop-up é uma forma de levar toda a experiência da Shein também para o mundo físico. Por que Curitiba? As marcas utilizam muito bem do curitibano. Existe no meio do marketing, que Curitiba é uma cidade modelo, uma cidade laboratório para conhecer e testar produtos. A gente não vai testar, a gente vai para Curitiba para trazer muita experiência e coisa legal”, conta a diretora.

Projeto da loja pop-up de Curitiba. Imagem: divulgação.

No estoque, mais de 13 mil itens de moda feminina, masculina, plus size e pet. Do total, 57% dos itens são fabricados no Brasil. “A gente quer levar uma experiência mais acessível ao público, para os clientes de Curitiba, algo memorável, que seja único nesses quatro dias, com preço e qualidade”. Curiosidade: as peças da Shein fabricadas internacionalmente chegam ao país de avião.

Do verão ao inverno e brinde especial!

Ao estudar o público curitibano, a Shein traz para a loja pop-up duas marcas super especiais de dentro da plataforma da Shein: Daisy e Motf. “A Daisy tem uma coleção super versátil. A gente traz aí um casual. Você usa durante o dia e também consegue se deslocar ali para um happy hour, ou algo que pode estender mais a noite. É uma marca que traz bastante estilo e é bem acessível, que é um DNA característico nosso. A Shein tem muito essa definição, É uma marca que pode trazer estilo e glamour sem esforço. Você trafega do dia até a noite de uma forma super tranquila. E a Motf são peças mais clássicas, traz um tom mais elegante, com alfaiataria. Você pode ir desde um trabalho um pouco mais requintado, um ambiente corporativo, até ir para festas, naturalmente chique”, define Raquel.

Com a experiência da loja pop-up, o público curitibano vai ter a oportunidade de tocar, sentir as peças já vendidas nas plataformas da Shein. O público curitibano que for até loja vai ganhar um presente exclusivo da Shein pensado exclusivamente para o público daqui. “É um gift muito legal que a gente vai ter, conectando com a cidade de Curitiba, que é a Shein para todas as estações. Em Curitiba a gente tem várias estações durante um dia só. Faz sol, fica nublado, chove, faz calor”, revela.

Além do brinde já anunciado, a Shein promete promoções em sua pop-up curitibana. São 10% de desconto em qualquer peça, sem valor mínimo, e acima de R$ 450 em compras, 20% de desconto. Diferente das guide shops, a pop-up da Shein permite a experiência completa de compra. O cliente sai da loja com a peça em mãos, pode provar, passar no caixa e levar pra casa.

O que o curitibano gosta de comprar na Shein?

A loja pop-up, que tem sido muito bem pensada para o público de Curitiba, vem com peças já bem pesquisadas e que conquistaram o público da capital paranaense. “O jeans é uma das peças que mais se vende em Curitiba, inclusive no Brasil como um todo. A gente tem itens também como roupas de dormir, que saem bastante, com calças e blusas de manga longa para Curitiba. Mas os jeans são os nossos “best sellers”, comenta a diretora de marketing.

Quando se pensa no estilo brasileiro de se vestir, o jeans performa muito bem como um todo. “A gente tem jeans dos mais variados, diferentes lavagens, cores, estilos e modelos. Como o nosso portfólio tem 57% de produtos brasileiros, o jeans que a gente traz foi pensado para o corpo da brasileira. Tem um delineado da brasilidade”, reforça.

Moda circular – novidade para Curitiba

Para Curitiba, a Shein traz uma novidade que envolve moda circular. Pela primeira vez, a marca resolveu apostar numa iniciativa que une compromisso e responsabilidade social. “Nós vamos colocar dentro da pop-up uma caixa de um parceiro, uma instituição, uma caixa solidária. Esse parceiro vai disponibilizar uma caixa na loja onde os visitantes poderão depositar roupas, sapatos, toalhas, e até outros itens como edredons, de qualquer marca”, explica a diretora.

Depois que os itens forem recolhidos, eles vão passar por uma triagem. Então uma análise vai garantir o que pode ser reutilizado e doado e o que é resíduo. A doação é feita exclusivamente para entidades parceiras. “O que não pode ser doado para essas instituições, eles fazem um reaproveitamento desses resíduos e entendem a melhor transformação deles”, revela.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Perigo constante! Avenida de Curitiba vira pista de corrida e população cobra lombada; Vídeo mostra acidente Caçador de boteco! Bisavô dos bares de Curitiba quer se tornar o mais antigo do Paraná após fim do Stuart Em março Shopping de Curitiba inaugura novas lojas e restaurantes; confira as novidades