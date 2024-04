Resultado da Lotofácil 3067: confira as 15 dezenas sorteadas nesta segunda

A Caixa sorteia nesta segunda-feira (1°) as 15 dezenas do concurso 3067 da Lotofácil. O prêmio está acumulado e deve chegar aos R$ 12,5 milhões para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte vão funcionar a partir das 20h desta segunda.

Resultado da Lotofácil 3067:

01, 02, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio.

