Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (02)

ADAHYR SANTOS CORDEIRO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU GONCALVES CORDEIRO. Filiação: ALEXANDRE TABORDA DOS SANTOS e FRANCISCA SILVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de abril de 2024 às 15:00h.

AMAURY AUGUSTO GROSMA, 83 ano(s). Profissão: MECÂNICO ELETRICISTA. Cônjuge: MARIA ARLETE CORREA GROSMA. Filiação: INACIO GROSMA e CELINA ZANON GROSMA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 1 de abril de 2024 às 19:00h.

ANGELO CAGGIANO, 97 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CELIA BISCAIA CAGGIANO. Filiação: FRANCISCO CAGGIANO e ZELINDA GARCEZ CAGGIANO. Sepultamento: IRATI – PR, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 17:00h.

ANNA CASALVIERI, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: GEORGES ZARIF KIROLOS BASTA. Filiação: AUGUSTO CASALVIERI e SETTIMIA MILONE CASALVIERI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 15:00h.

ARISTARCHO HENRIQUE CAVALCANTE DE A POMPEU, 79 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: MARIA LUIZA MENEGOTTO POMPEU. Filiação: FLAVIO POMPEU DE SOUZA BRASIL e MARIA THEREZA CAVALCANTEI DE A P S BRASIL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 17:00h.

CHUNITI KAWAMURA, 75 ano(s). Profissão: REPÓRTER. Cônjuge: ALITA MICHALOWSKI RAIZER. Filiação: FUSAO KAWAMURA e AKIKO KAWAMURA. Sepultamento: PARQUE JARDIM PARAISO, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 17:00h.

DAVID PEREIRA LEMOS NETO, 54 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: OSWALDO PEREIRA LEMOS e JOSEFINA MARIA DOS SANTOS LEMOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de abril de 2024 às 17:00h.

DAVID TERNA, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: DOLI LUCAS TERNA. Filiação: IZIDORO TERNA e BERTOLINA MARTINS TERNA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 12:00h.

DYRCE RIBEIRO TUCHOLSKI, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUGENIO TUCHOLSKI. Filiação: FELINTO RIBEIRO DE SOUZA e THEREZA LEODORO DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 11:00h.

EDITH OFENBOECK, 91 ano(s). Filiação: CARLOS OFENBOECK e ROSA OFENBOECK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 15:00h.

GRACELI FERREIRA, 43 ano(s). Filiação: ANTONIO GEZIO FERREIRA e DIRCE DE FATIMA ARMANHI FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de abril de 2024.

IVANILDA DE FATIMA CAVALLARI SALATINI, 69 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MAURILIO SALATINI. Filiação: ANESIO CAVALLARI e THEREZINHA CARNEIRO CAVALLARI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 2 de abril de 2024.

JACIRA APARECIDA SCHAEDLER, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ILMO ANTONIO SCHAEDLER. Filiação: ANTONIO SUTIL e LUZIA DOS SANTOS SUTIL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de abril de 2024 às 08:00h.

JOAO INACIO DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: JUREMA ISABEL RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: BELARMINO INACIO DOS SANTOS e MARIA ANTONIA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 11:00h.

JOAO MARIO VONS, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA VONS. Filiação: JOAO VONS e JULIA VONS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 10:00h.

JOEL VOGLER, 56 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Filiação: SEBASTIAO MIGUEL VOGLER e ALDI VOGLER. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 2 de abril de 2024.

JOSE GUILHERMO MELLADO CAMPOS, 89 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) ELETRÔNICO. Cônjuge: MARIA LILIANA CABRERA NUNES. Filiação: PLACIDO MELLADO FUENZALIDA e VICTORIA YOLANDA CAMPOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de abril de 2024 às 18:00h.

JURCELINO DE SOUA SILVA, 87 ano(s). Cônjuge: ENEDINA JACINTA DE MELO. Filiação: PEDRO LEITE DA SILVA e MINERVINA PIO DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de abril de 2024 às 10:00h.

LORENZZO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA, 2 ano(s). Filiação: IGOR FELIPE DE OLIVEIRA e ESTEFANI THAIS DAS NEVES SANTOS. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (02)

LUCIA DE FATIMA KUSS, 64 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: ALVINO KUSS e ANASTACIA KUSS. Sepultamento: MAFRA – SC, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 17:00h.

LUIS CLAUDIO BENINI, 51 ano(s). Filiação: CLAUDINO BENINI e IRENITA ALVES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de abril de 2024.

LUIZ CARLOS PENTEADO, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: JOSE FERRAZ PENTEADO e THEREZA DOMAKOSKI PENTEADO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 2 de abril de 2024.

LUIZ DE OLIVEIRA MOTA, 74 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARISTELA PADILHA FERREIRA MOTA. Filiação: ALFREDO MARTINS MOTA e JACY DE OLIVEIRA MOTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 14:00h.

MARIA CECILIA BARBOSA DA COSTA, 2 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: e ANDREIA BARBOSA DA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de abril de 2024.

MARINETE SOARES LABES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO CHAS. Filiação: e LECINIA SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 17:00h.

NELSON JOSE VALENGA, 69 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: JOAO VALENGA e EMILIA VALENGA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, terça-feira, 2 de abril de 2024.

NEUSA HERMANN, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NATIVO HERMANN. Filiação: WALDEMAR MAX SCHMIDT e EDI MANZONI SCHMIDT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de abril de 2024 às 20:00h.

NICANOR LUIZ DELFINO, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA PEREIRA. Filiação: SEBASTIAO LUIZ DELFINO e MARIA FERREIRA DELFINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 2 de abril de 2024.

NILTON CEZAR FABRO DE PAULA, 57 ano(s). Profissão: TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO. Cônjuge: ANGELA MARIA NASCIMENTO DE PAULA. Filiação: AMILTON DA SILVA PAULA e ROSI FABRO DE PAULA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 16:00h.

NILTON JOSE ALVES RIBEIRO, 78 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: NOELI BLANCO RIBEIRO. Filiação: JOVILINO ALVES RIBEIRO e SEVERIANA ALVES RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 17:00h.

PAULO CESAR MARTINS CARNEIRO, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALDEBAR BORBA CARNEIRO e RICARDINA MARTINS BORBA CARNEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 13:30h.

PEDRO MENDES, 71 ano(s). Profissão: MUSICO. Filiação: JOAO MENDES e MARIA PEREIRA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 14:00h.

RAUL XAVIER VALLIM, 95 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Cônjuge: VALDECY DE OLIVEIRA VALLIM. Filiação: JOSE DA COSTA VALLIM e PALMIRA XAVIER VALLIM. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 14:00h.

RITA SPERANDIO PARIZE, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRINHO PARIZE. Filiação: PEDRO SPERANDIO SOBRINHO e NAHIR ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 16:30h.

ROBERTO CARLOS MORO, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NOEMI MARIA PIASSA MORO. Filiação: AURELIO ROMOALDO MORO e MARIA GNOATO MORO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 16:30h.

RUBIA COLTRO SELNER, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EDUARDO SELNER. Filiação: ANTONIO COLTRO e ALICE COLTRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 1 de abril de 2024 às 20:00h.

SOPHIA EMANUELLY MARQUES ROCHA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS e BRUNA LETICIA ROCHA SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 2 de abril de 2024.

TEREZINHA MARIA BONFIM, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO BONFIM. Filiação: ANTONIO BATISTA e JOAQUINA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: ANTONIO PRADO, terça-feira, 2 de abril de 2024 às 16:30h.

