Médicos são acusados de homicídio após paciente morrer no Paraná

Dois médicos foram denunciados pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por homicídio culposo por conta do atendimento a um paciente que morreu no dia 23 de outubro de 2023, em Londrina, no norte do Paraná. Conforme as apurações sobre o caso, a morte da vítima – um homem de 22 anos – teria sido ocasionada por erros médicos dos dois profissionais.

Segundo a investigação, o jovem teria sido atendido inicialmente no dia 8 de março de 2023, em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu o diagnóstico de pneumotórax e foi encaminhado para a Santa Casa de Londrina, onde recebeu o tratamento adequado.

Meses depois, no dia 22 de outubro daquele ano, o paciente buscou novamente uma unidade de saúde com queixas de dor ao respirar e tosse. Ele foi medicado e recebeu alta médica após melhora nos sintomas. Com nova piora no quadro de saúde, no dia seguinte, em 23 de outubro, o jovem retornou à UPA, recebendo então atendimento dos dois médicos denunciados.

Segundo apontam as investigações, os dois cometeram equívocos quanto ao diagnóstico e não procederam ao tratamento correto e indicado para o quadro clínico do rapaz, que morreu na tarde daquele mesmo dia.

Ainda conforme a denúncia, os médicos agiram de “forma imperita, inobservando regras técnicas da profissão, e de forma imprudente, com falta de cuidado objetivo, e de forma negligente, deixando de tomar conduta que era esperada pela situação, deixando de prever o resultado lesivo que lhe era previsível”.

Erro médico e falsidade ideológica

Além do crime de homicídio culposo ocasionado por erro médico, os dois também foram denunciados por falsidade ideológica, uma vez que, por conta do cargo de plantonistas da unidade de saúde onde os fatos aconteceram, inseriram informações falsas sobre a causa da morte do paciente.

Os médicos também são acusados de mentir sobre os procedimentos realizados. Essas seriam formas de ocultar a verdade sobre o ocorrido e para tentar isenção da responsabilidade sobre a morte do paciente. O processo tramita sob sigilo.

