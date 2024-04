Morreu na manhã desta segunda-feira (1°) o fotojornalista e ex-colaborador da Tribuna do Paraná e Estado do Paraná Chuniti Kawamura, de 74 anos. Chuniti foi identificado como a vítima fatal de um acidente trágico no Contorno Sul, próximo ao viaduto do Caiuá. O carro em que o fotógrafo dirigia, um Toyota Yaris cinza, foi prensado entre dois caminhões.

Chuniti era conhecido no meio da fotografia por ser ótimo profissional e muito carismático. Em 2007, conquistou o prêmio New Holland de fotografia nacional. “Estou com os olhos cheios de lágrimas. Mais um dos meus professores que se vai. Era um parceiro e ajudou a formar muitos fotógrafos. Muito correto, não tinha tempo ruim e topava qualquer pauta”, disse Átila Alberti, fotógrafo da Tribuna.

Chiniti também trabalhou na Agência Estadual de Notícias como fotógrafo. O profissional também era um dos organizadores dos eventos Haru e Imin Matsuri. “De 1994 a 1999, no começo quando eu era office boy, aprendendo a fotografar, e ele foi um dos meus professores de fotografia. No tempo do filme e papel, a maneira como ele revelava a foto, fazer o que se faz no Photoshop hoje, ele fazia tudo manualmente. Ele era uma pessoa muito habilidosa. Um cara muito discreto no trabalho, observador. A referência que eu tenho do Chiniti é humildade, de chegar no lugar, avaliar, ficar de longe, muito discreto na fotografia”, Jonathan Campos, fotógrafo da Agência Estadual de Notícias e colega de Chiniti.

“Ele era muito gente boa, um profissional extremamente dedicado, uma pessoa de bom coração, preocupado em preservar e divulgar a cultura japonesa”. Diego Antoneli, escritor e colunista da Tribuna.

A equipe de jornalismo da Tribuna do Paraná presta todo apoio e solidariedade para a família de Chuniti Kawamura, neste momento de dor e luto.

