Cenários paradisíacos do Paraná viram cenário de série espanhola

Paisagens do Paraná viraram cenários e vão compor a série espanhola DESCUBRIR, produzida pela Tanita Films e Descubrir Tours – agência especializada em viagens de aventura sustentáveis. A equipe da produtora espanhola terminou nesta semana a captação de imagens do estado. Foram filmados roteiros turísticos da Grande Curitiba, dos Campos Gerais e do Litoral do Paraná.

A série “DESCUBRIR” estreou em 2017 e já publicou 14 episódios. A proposta é mostrar aos turistas viagens sustentáveis e voltadas para diferentes mercados. O programa já passou por Sri Lanka, Namíbia, Indonésia, China, Índia e Equador. A série é transmitida em plataformas como Amazon Prime Video, RTVE, FOX, AT&T, PBS, Comcast, e Viacom.

“É a primeira vez que recebemos uma produtora da Espanha. Queremos que esse interesse pelo Estado só aumente”, disse o secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes.

Série da Espanha mostra principais pontos turísticos de Curitiba

O apresentador Jesús Del Caso e equipe chegaram ao Paraná na última quarta-feira (27) pelo Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e depois visitaram Curitiba. Na quinta-feira (28), o roteiro de gravações teve início nos Campos Gerais, nos destinos Parque Vila Velha, Buraco do Padre e o vilarejo holandês Het Dorp, localizado em Carambeí, e que abriga o famoso campo de lavanda e produtos feitos da planta. O jantar foi no Largo da Ordem, no Centro Histórico da capital.

Já na sexta-feira (29), o apresentador fez um city tour em Curitiba e as gravações envolveram o Jardim Botânico, o Mercado Municipal, o Museu Oscar Niemeyer, a Ópera de Arame, o Centro Histórico, o Memorial Ucraniano e os parques Barigui e Tingui, com almoço no tradicional bairro italiano Santa Felicidade. A agenda teve apoio da Prefeitura de Curitiba.

No sábado (30), o destino foi o litoral paranaense. A saída de Curitiba foi pelo trem que leva até Morretes, trajeto que passa pela Grande Reserva da Mata Atlântica. A equipe fez um tour panorâmico pelas cidades de Morretes e Antonina, com degustação do barreado, que já possui registro de Indicação de Procedência no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Em Antonina, a produtora fez uma visita em uma fábrica da bala de banana.

No domingo (31), a equipe conheceu o cultivo de ostras no sambaqui de Guaratuba, as praias de Matinhos e, com apoio do Instituto Água e Terra (IAT), a Ilha do Mel. Os registros na ilha foram na praia de Encantadas, na Gruta, no Farol das Conchas, na praia de Nova Brasília e na Fortaleza. Nesta segunda-feira (01), o destino foi a Ilha das Peças, onde a produtora espanhola filmou a cultura caiçara.

A atividade também contou com apoio da Secretaria de Estado do Turismo e do Viaje Paraná.

