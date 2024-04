Descarte ilegal de frigorífico mata dezenas de peixes em rio da RMC

Uma grande quantidade de peixes foram encontrados mortos no Rio Miringuava, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na última sexta-feira (29). A situação foi denunciada por moradores de uma comunidade local e mobilizou equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Guarda Municipal Ambiental de São José dos Pinhais e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

A situação ainda está sendo investigada. De acordo com informações do delegado Guilherme Dias, divulgadas nesta segunda-feira (01), a polícia já identificou que a poluição no rio foi causada por um frigorífico que fica próximo da água.

Conforme Dias, em uma visita ao local, a equipe de investigação e peritos do Instituto de Criminalística analisaram a causa da poluição do rio que banha o município da RMC.

“Nós já sabemos preliminarmente que essa poluição parte de um frigorífico que fica às margens do rio. Então nossa equipe de investigação está lá com os peritos examinando a forma como é realizado o descarte de resíduos sólidos por esse frigorífico e examinando as máquinas para tentar identificar o que aconteceu, se foi um descarte de metais pesados, de produtos químicos ou só o excesso de descarte de material orgânico”, comentou o delegado responsável pelo caso.

Prefeitura esclarece irregularidades

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de São José dos Pinhais também estiveram no local desde a última sexta-feira (29). Por meio de nota a prefeitura informou irregularidades por parte da empresa envolvida no despejo dos dejetos.

Além disso, a SEMMA também confirmou que o frigorífico foi notificado sobre a situação e responsabilizado pela limpeza do rio. Leia a nota na íntegra:

“Durante a inspeção, as equipes constataram que uma falha na estação de tratamento de uma empresa local resultou no despejo de efluentes não tratados no Rio Miringuava. Assim que a irregularidade foi identificada, a empresa cessou imediatamente o descarte e, seguindo as diretrizes dos técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), deu início à limpeza da área afetada por meio de uma empresa especializada e devidamente certificada para essa finalidade.

Um processo administrativo foi instaurado com base no Boletim de Ocorrência registrado durante a inspeção. A empresa foi notificada para comprovar a conclusão da limpeza e também para apresentar um Plano de Ação abrangente visando a total recuperação dos danos ambientais causados. Além disso, a empresa deve detalhar as medidas preventivas já implementadas para evitar futuras ocorrências, bem como fornecer outras informações consideradas pertinentes, sem prejuízo da devida autuação ambiental.

A Prefeitura de São José dos Pinhais reitera seu compromisso na preservação e conservação do meio ambiente de nossa cidade.”

A limpeza do Rio Miringuava foi realizada e os peixes mortos foram retirados do local.

