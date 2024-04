O excesso de velocidade marcou o feriadão de Páscoa nas rodovias do Paraná. Ao todo, 5.400 veículos foram flagrados acima da velocidade permitida durante a Operação Semana Santa 2024, realizada entre quinta-feira (28) e o último domingo (31), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Entre os diversos flagrantes de excesso de velocidade, chama a atenção um veículo flagrado a 193 km/h na BR-277, em Curitiba, na manhã do sábado (30). No local, com velocidade máxima de 110 km/h, segundo a PRF, era intenso o fluxo de automóveis, motocicletas e também de ciclistas no acostamento, realçando o comportamento de risco.

Veículo a 190 km/h na BR-376 em Tibagi. Foto: Divulgação/PRF Kombi a 133 km/h na BR-277 em Curitiba. Foto: Divulgação/PRF Moto a 170 km/h na BR-277 em Curitiba. Foto: Divulgação/PRF

Outro flagrante foi registrado na BR-376, em Tibagi, com limite também em 110 km/h, sendo um motorista flagrado a 190 km/h. Para estes dois casos a penalidade prevista é de multa de R$ 880,00 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, assim como para outros condutores que tenham sido flagrantes excedendo a velocidade máxima em mais de 50%.

Acidentes com mortes

Neste período, a PRF registrou sete mortes em sinistros durante a Operação Semana Santa. Sinistros de trânsito, que preliminarmente, têm relação com comportamento dos motoristas: atitudes como excesso de velocidade, ultrapassagens de risco e falta de atenção à condução estão ligadas a esses acidentes.

Além das mortes, os 71 sinistros registrados pela PRF neste período também deixaram 94 pessoas feridas. Os números indicam uma leve baixa ao comparar com o mesmo período do ano passado, com 107 acidentes, dez mortes e 110 feridos.

Acidentes com óbitos – Operação Semana Santa 2024

Data Hora BR Município Evento (tipo de acidente) Pista

simples/dupla Traçado Clima Mortos Veículo ocupado pela vítima morta 28/03 21:00 277 Guarapuava COLISÃO LATERAL Simples Reta Pista seca 1 Automóvel 29/03 00:30 277 Palmeira COLISÃO FRONTAL Simples Curva Pista seca 1 Automóvel 29/03 01:50 116 Colombo QUEDA DE OCUPANTE DE VEÍCULO Múltipla Reta Pista seca 1 Moto 29/03 14:40 277 Candói TOMBAMENTO Simples Curva Pista seca 1 Caminhão 29/03 19:30 376 Tijucas do Sul ATROPELAMENTO DE PEDESTRE Simples Reta Pista seca 1 Pedestre 30/03 10:40 277 Nova Laranjeiras TOMBAMENTO + INCÊNDIO Simples Curva Pista seca 1 Caminhão 31/03 18:00 116 São José dos Pinhais COLISÃO LATERAL Dupla Reta Pista seca 1 Moto TOTAL 7

Ultrapassagens e embriaguez

Durante a operação, a PRF abordou e fiscalizou 3.882 veículos – média de 40 veículos por hora – e 4.925 pessoas. Ainda, reforçou fiscalização em rondas e comandos para condutas específicas, como as ultrapassagens proibidas. Como resultado, 474 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens em locais proibidos ou forçando ultrapassagens.

As colisões frontais, causadas por ultrapassagens proibidas ou de risco, dão causa a apenas 6% dos acidentes, mas causaram 27% das mortes em 2023, conforme levantamento da PRF.

Neste feriado, na BR-277 em Palmeira (PR), seguindo o parâmetro, foi registrado um sinistro de trânsito do tipo colisão frontal que resultou na morte de um homem de 20 anos. Em uma curva, com velocidade máxima de 60 km/h e com proibição de ultrapassagem sinalizada, o automóvel que ele ocupava invadiu a faixa contrária e colidiu de frente com uma carreta, sendo arremessado de volta à faixa de origem e colidindo com outro automóvel.

Outra conduta de alto risco, a embriaguez ao volante também esteve presente nas rodovias paranaenses. 141 condutores foram flagrados e autuados por alcoolemia. O valor da multa é de R$ 2.934,70, acompanhada de suspensão da CNH.

Crimes

Mesmo com o foco em segurança viária, a PRF continuou atuando na repressão ao crime. Durante estes quatro dias de operação, foram apreendidos mais de 500 quilos de entorpecentes e 40 pessoas foram presas por crimes, sendo 18 por crimes diretamente relacionados ao trânsito, como embriaguez ao volante.

