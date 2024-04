A praça de pedágio de São Luiz do Purunã na BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, registra fila na manhã desta segunda-feira (1ª). Mesmo com o grande movimento, as cancelas não foram abertas como ocorreu nos últimos dias. Com a lentidão, motoristas buzinam como forma de protesto.

De acordo com a regulamentação, as cancelas são levantadas quando as filas ultrapassam 200 metros em dia normais e 400 metros em horários de pico, finais de semana e feriados. Além disso, o trânsito precisa estar completamente parado por mais de 15 minutos. Quando isso ocorre, existe a liberação total e o usuário não paga a tarifa do pedágio.

Nessa manhã, apesar da fila em São Luiz do Purunã, os carros chegam a se movimentar mesmo que de maneira lenta, com a cancela fechada. A intensidade no fluxo é maior no sentido interior do Paraná nesse trecho.

Outras praças de pedágio

Segundo os consórcios Via Araucária e EPR Litoral Pioneiro, somente em São Luiz do Purunã, existe fila de 200 metros. Quanto ao movimento pós-feriado de Páscoa, há congestionamento de cinco quilômetros na pista sentido Curitiba na BR-277 devido ao alto fluxo de veículos.

