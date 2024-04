Hyundai IONIQ 5 N eleito “World Performance Car 2024”

A Hyundai Motor Company manteve sua sequência de vitórias no “World Car Awards” com o veículo elétrico de alto desempenho IONIQ 5 N, eleito o “World Perfomance Car” de 2024. Esta é a quarta vitória da linha Hyundai IONIQ 5 no “World Car Awards” nos últimos três anos. A premiação solidifica a posição do IONIQ 5 N como líder em seu segmento, uma vez que segue superando os veículos elétricos rivais com sua elevada tecnologia de alto desempenho.

“Estamos entusiasmados e honrados em receber o prestigioso prêmio ‘World Performance Car’ com nosso IONIQ 5 N”, disse Jaehoon Chang, presidente e CEO da Hyundai Motor Company. “Este reconhecimento é a prova do compromisso da Hyundai em ultrapassar os limites do desempenho elétrico e da inovação. É realmente gratificante ver nossos esforços recompensados com um total de sete títulos do ‘World Car Awards’ nos últimos três anos. Estamos orgulhosos de continuar nossa sequência de vitórias e solidificar a posição da Hyundai como líder na indústria global de veículos elétricos”.

O ‘World Car Awards’ anunciou os vencedores da competição deste ano em uma cerimônia durante o Salão Internacional do Automóvel de Nova York de 2024. As várias indicações da Hyundai Motor refletem sua crescente relevância no cenário global e mostram consistência devido ao histórico de sucesso na premiação. O IONIQ 5 e o IONIQ 6 conquistaram três vitórias consecutivas em 2022 e 2023 nas categorias “World Car”, “World Electric Vehicle” e “World Car Design”.

“Em nome de toda a equipe N, é muito gratificante receber este merecido reconhecimento do prestigiado júri do ‘World Car Awards’”, disse José Muñoz, presidente e COO global da Hyundai Motor Company. “Dedicamos este prêmio incrível aos nossos clientes apaixonados que apreciam veículos de alto desempenho e nos comprometemos a continuar a entregar modelos que empolguem e inspirem. Estamos entusiasmados em liderar o setor nesta nova era de veículos elétricos de desempenho superior e comprometidos em desafiar continuamente os limites das possibilidades de engenharia para a mobilidade inteligente”.

Apresentado em julho de 2023 como o primeiro veículo elétrico da Hyundai N, o IONIQ 5 N representa um novo segmento de EVs de alto desempenho focados no prazer em dirigir por meio de novas tecnologias e elevadas qualidades nas pistas, sinalizando o primeiro passo na estratégia de eletrificação da gama N. O modelo combina a Plataforma Modular Global Elétrica (E-GMP) do IONIQ 5 padrão com as tecnologias criadas para automobilismo de competição da gama N, e aproveita a experiência de “veículos-laboratórios” eletrificados para maximizar as qualidades de alto desempenho dos veículos elétricos. O IONIQ 5 N tem sido amplamente elogiado na mídia como “inovador”, um “divisor de águas” e “referência” para EVs de alto desempenho. O IONIQ 5 N também ganhou o prêmio de “Carro do Ano de 2023” da revista inglesa Top Gear e estabeleceu o tempo de volta mais rápido para um SUV elétrico na pista de Nürburgring Nordschleife segundo a revista alemã ‘Sport Auto’.

“O IONIQ 5 N representa um momento decisivo para a Hyundai N e para a nossa estratégia de eletrificação. Ao combinar nossa plataforma E-GMP com a experiência em automobilismo de competição da gama N, criamos um EV inovador de alto desempenho que estabeleceu uma nova referência na indústria”, disse Till Wartenberg, vice-presidente e chefe da Divisão N e de Automobilismo de Competição da Hyundai Motor Company. “Os prêmios e reconhecimentos que recebemos validam nosso compromisso em entregar veículos elétricos inovadores e focados no prazer em dirigir. Com o IONIQ 5 N, não estamos apenas redefinindo o que é um carro de alto desempenho, mas também moldando o futuro da emoção ao dirigir veículos elétricos”.

O “World Car Awards” é um evento anual que reúne 100 jurados internacionais de 29 países que testam e votam uma seleção de modelos elegíveis segundo rigorosos critérios.