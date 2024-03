Carro pega fogo e bloqueia totalmente BR-277, no sentido Curitiba

Um incêndio em um carro na BR-277 na tarde deste domingo (31), provoca o bloqueio total no sentido Curitiba. A ocorrência é no km 39, em Morretes, no Litoral do Paraná.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, o congestionamento é de 3 quilômetros. No momento, o movimento no trânsito nas rodovias paranaenses apresenta pontos de lentidão.

Ainda na BR-277, um ônibus da Viação Graciosa pegou fogo na BR-277, na manhã de sábado (30). O incidente ocorreu em Morretes, próximo ao km 47, sentido Curitiba. A estrada em ambos os sentidos chegou a ficar está totalmente interditada. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Viação Graciosa Ltda, o veículo saiu de Paranaguá com destino à Curitiba às 9h30, com 28 passageiros quando o incêndio iniciou. O motivo vai ser apurado pela empresa.

