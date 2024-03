Briga em bar no Largo da Ordem termina com morte e jovem ferida

Um homem de 23 anos morreu na madrugada deste domingo (31) na região do Largo da Ordem, no bairro São Francisco, em Curitiba. Ao ser baleado em uma briga de bar, o rapaz não resistiu. Uma jovem ficou ferida com os disparos e está hospitalizada.

De acordo com informações, agentes da Guarda Municipal (GM), chegaram a ouvir os tiros, pois estavam nas proximidades. Ao chegar no local, pessoas que estavam no bar acabaram fugindo. Ninguém foi detido.

A Polícia Militar também esteve no local após receber a informação do crime. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

