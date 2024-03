Estradas na região de Curitiba apresentam lentidão na volta do feriado

O movimento no trânsito nas rodovias paranaenses já apresenta pontos de lentidão no começo da tarde deste domingo (31). Espera-se que o retorno para a capital no período noturno aumente consideravelmente a quantidade de veículos nas rodovias.

Na BR-277, entre Curitiba e Paranaguá, segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, não tem fila. Vale lembrar que desde o último sábado (23), existe a cobrança do pedágio, sendo que o valor da tarifa mais cara é no trecho que liga Curitiba e Paranaguá. O preço é R$ 22,60, na praça que fica em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana.

Nas BR-116, BR-376 e na BR-101/SC, pontos de lentidão no trecho. Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, a previsão é de que mais de 277 mil veículos passem na rodovia. O ponto com maior trânsito é em Guaratuba, no Litoral.

Telefones de emergência

No caso de emergência em rodovias federais, ligue 191. Nas estradas estaduais, o atendimento aos usuários da Via Araucária pode ser acessado pelo 0800-277 0376. O contato da EPR Litoral Pioneiro aos usuários é pelo telefone 0800-277 0153.

