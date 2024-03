Resultado Dupla de Páscoa, concurso 2643; prêmio é de R$ 37 milhões

Neste sábado (30) tem sorteio da Dupla-Sena de Páscoa, sorteio especial que vai premiar o vencedor com R$ 37 milhões. São duas chances de levar prêmios altos em dinheiro, já que a Dupla tem duas faixas de premiações. Fique ligar e confira o resultado da Dupla de Páscoa aqui na Tribuna a partir das 20h.

Faixa 2 – 08, 21, 32, 39, 42 e 50

