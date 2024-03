Acontece neste sábado (30), a partir das 20h, o sorteio da Mega-Sena concurso 2706. No sorteio passado o prêmio de quase R$ 120 milhões foi pago a um único apostador. Dessa vez, o prêmio será de R$ 4 milhões. Ganha quem a certar no mínimo quatro números.

A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 5 e a chance de acerto, segundo as probabilidades, é de 1 em pouco mais de 50 milhões.

