Falecimentos em Curitiba; obituário deste domingo (31)

AGEU SOLANO DA SILVA, 84 ano(s). AGRICULTOR. THEREZA SOLANO DA SILVA. Filiação: FRANCISCO SOLANO DA SILVA e ELIZA ERMELINA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 31 de março de 2024.

ANA MARIA KOPIS JAREK, 79 ano(s). DO LAR. JAIR JAREK. Filiação: ALEXANDRA KOPIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sábado, 30 de março de 2024 às 20:00h.

ANITA GOMES IGNACIO, 84 ano(s). COZINHEIRO(A). ANTONIO IGNACIO. Filiação: GAVINO GOMES e ANA MERCADANTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 31 de março de 2024 às 16:30h.

ANTONIA ALVES DA CRUZ, 86 ano(s). DO LAR. Filiação: JOAO ALVES CARNEIRO e TRINDADE ALVES CARNEIRO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE APUCARANA, domingo, 31 de março de 2024.

ANTONIA MACHADO DA SILVA, 77 ano(s). DO LAR. Filiação: ANTONIO GONCALVES MACHADO e PULCINA GONCALVES DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 31 de março de 2024 às 13:00h.

BETTI MARLENE WELZEL, 64 ano(s). PSICÓLOGO(A). Filiação: EUGENIO WELZEL e SYLVIA WELZEL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de março de 2024 às 17:00h.

DARCINA MALAQUIA, 81 ano(s). DO LAR. Filiação: ANTONIO FAUSTO MALAQUIA e IZOLINA BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 31 de março de 2024.

DARCY MAXIMO, 75 ano(s). MARIA JOSEFA MAXIMO. Filiação: PAULO MAXIMO e MARIA PEREIRA MAXIMO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 31 de março de 2024 às 17:00h.

DIRCEU PEREIRA VAZ, 61 ano(s). MOTORISTA. Filiação: GRACILIA PEREIRA VAZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 31 de março de 2024 às 16:30h.

DOROTI APARECIDA POFAHL BISCARO, 77 ano(s). ERMINIO BISCARO. Filiação: LAURO EMILIO RAMOS POFAHL e MARIA DA LUZ POFAHL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sábado, 30 de março de 2024 às 17:00h.

ELIAS CHAVES DA SILVA, 78 ano(s). OUTROS. Filiação: IRINEU VIRGINIO DA SILVA e SEVERINA CHAVES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sábado, 30 de março de 2024.

ELIZABETH SMOGER, 89 ano(s). QUIMICO(A) INDUSTRIAL. Filiação: HENRIQUE SMOGER e CHRISTINA FAEHER SMOGER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, domingo, 31 de março de 2024 às 17:00h.

FRANCE MARIANE PACHECO DA SILVA, 71 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. JOSUE SOARES DA SILVA. Filiação: ALZIRA PACHECO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 31 de março de 2024 às 16:30h.

GEORGE MENDES LUIZ, 73 ano(s). COMERCIANTE. IDALINA BARBOSA DOS SANTOS. Filiação: JOSE LUIZ SOBRINHO e FRANCINA MENDES LUIZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 31 de março de 2024 às 16:30h.

GILBERTO TARCILO PEREIRA, 69 ano(s). OUTROS. MARIA OLIVIA FERREIRA PEREIRA. Filiação: ANTONIO VICENTE PEREIRA FILHO e MARIA DE LOURDES PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 31 de março de 2024 às 17:00h.

HILDA GONCALVES CANCILIER, 95 ano(s). DO LAR. RAYMUNDO CANCELIER. Filiação: JOSE GONCALVES e ORCINA LOCKS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 30 de março de 2024 às 17:00h.

HILDETE RODRIGUES DOS SANTOS, 64 ano(s). BRAZ MACHADO DOS SANTOS. Filiação: MANOEL DOS SANTOS e ARCANJA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 31 de março de 2024 às 14:00h.

JAIR SCHIDOLSKI, 59 ano(s). METALÚRGICO. ROSANE CARLIM SCHIDOLSKI. Filiação: JOAO SCHIDOLSKI e NORMA WEBER SCHIDOLSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 31 de março de 2024 às 12:00h.

JENY GRACIANO FERREIRA, 90 ano(s). OUTROS. DOUGLAS FERREIRA. Filiação: LAZARO ANTONIO GRACIANO e PALMYRA ROMANINI GRACIANO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 31 de março de 2024 às 17:00h.

JOAO LEMES, 92 ano(s). OUTROS. Filiação: MAXIMILIANO LEMES e DELFINA SOUZA LEMES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 31 de março de 2024 às 01:00h.

JOAO MARIA RODRIGUES, 85 ano(s). OUTROS. DORALICE SUTIL. Filiação: FIRINO RODRIGUES e IZAURA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 31 de março de 2024 às 13:00h.

JOSE ARNALDO DORNELES, 75 ano(s). VIGILANTE. Filiação: PEDRO DORNELES SOBRINHO e MARIA DORNELES DAMACENO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 31 de março de 2024 às 09:00h.

JUAREZ CONCEICAO, 64 ano(s). MOTORISTA. Filiação: ACIR CONCEICAO e NAIR KELLA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 31 de março de 2024 às 14:00h.

KELLY JAGER TEIXEIRA, 29 ano(s). DO LAR. Filiação: NELSON TEIXEIRA e SCHIRLEY JAGER. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 31 de março de 2024.

LUCAS MATHEUS DE FREITAS DOLENGA, 29 ano(s). ESTUDANTE. Filiação: ITAMAR ALVARO DOLENGA e LUCI DO ROCIO DE FREITAS DOLENGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 30 de março de 2024 às 17:30h.

LYDIA ZABLOSKI, 93 ano(s). OUTROS. Filiação: JOAO SABATOVUTCH e CATHARINA SUK SABATOVYTCH. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 31 de março de 2024.

MARIA CAMPAROTI DE SOUZA, 89 ano(s). DO LAR. JOAO DE SOUZA. Filiação: JULIO CAMPAROTI e ANTONIA SCARDATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 31 de março de 2024 às 16:00h.

MARIA LAISA BUJARDAO SAMPAIO CAVALHEIRO, 59 ano(s). PROFESSOR(A). ENILTON EVANIR CAVALHEIRO. Filiação: LAZARO EVARISTO SAMPAIO e MARIA LUIZA BUJARDAO SAMPAIO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 31 de março de 2024 às 21:00h.

MARIZA DO ROCIO RIBEIRO DA CRUZ, 66 ano(s). ZELADOR(A). Filiação: PEDRO RIBEIRO DA CRUZ e MARIA GONCALVES DA GRACA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), domingo, 31 de março de 2024 às 11:30h.

MARLI ROSA D AGOSTIN DOS SANTOS, 82 ano(s). DO LAR. Filiação: ELPIDIO D AGOSTIN e JOSEFINA D AGOSTIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, domingo, 31 de março de 2024 às 10:00h.

NAIR BARGAS DO NASCIMENTO, 93 ano(s). DOMÉSTICA. BRAZ DO NASCIMENTO. Filiação: JOSE BARGAS e ANA GOUVEA LUIZ. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 31 de março de 2024 às 17:00h.

NEREU MAIA TONIATTI, 94 ano(s). ADVOGADO(A). MYRIAN BUHR TONIATTI. Filiação: SAUL PINTO TONIATTI e IRACY MAIA TONIATTI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 31 de março de 2024 às 11:30h.

NICOLAU NICONTCHUK, 80 ano(s). OUTROS. Filiação: NIL NICONTCHUK e MARIA NICONTCHUK. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO, domingo, 31 de março de 2024.

OSWALDO YOCHIMITSU IANO, 77 ano(s). AUTONOMO. LUIZA MIEKO IANO. Filiação: IOSHIO IANO e IAEKO NACANO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, domingo, 31 de março de 2024 às 11:00h.

REINALDO BENTO, 51 ano(s). MESTRE OBRAS. Filiação: EXPEDITO ANTONIO BENTO e MARIA APARECIDA PEREIRA BENTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, domingo, 31 de março de 2024.

RENY ANGULSKI MEHL, 99 ano(s). DO LAR. GUILHERME MEHL. Filiação: VICENTE ANGULSKI e LUIZA ANGULSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sábado, 30 de março de 2024.

ROSANE TEREZINHA DA CUNHA, 70 ano(s). OUTROS. DILSON JOSE DA CUNHA. Filiação: JOAO LUDGERO e MARIA ELOISA LUDGERO. Sepultamento: CREMATORIO PEDRO FUSS, sábado, 30 de março de 2024 às 16:00h.

SERGIO FERREIRA DO NASCIMENTO, 63 ano(s). OUTROS. Filiação: MATHEUS FERREIRA DO NASCIMENTO e MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 31 de março de 2024.

TADEU WOSNIAK, 76 ano(s). OUTROS. IVETE SALETE WOSNIAK. Filiação: ANTONIO WOSNIAK e MARIA WOSNIAK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 31 de março de 2024 às 17:00h.

TERESINHA LADANIUSKI, 71 ano(s). TELEFONISTA. Filiação: PEDRO LADANIUSKI e VERONICA HEUKO LADANIUSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 31 de março de 2024 às 11:30h.

VANDERLEI CRISTIANO MENDES DE CARVALHO, 51 ano(s). SOLDADOR. Filiação: JOAQUIM DE CARVALHO e DIONESIA DE OLIVEIRA CARVALHO. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, domingo, 31 de março de 2024 às 16:00h.

Você já viu essas?

Perigo constante! Avenida de Curitiba vira pista de corrida e população cobra lombada; Vídeo mostra acidente Caçador de boteco! Bisavô dos bares de Curitiba quer se tornar o mais antigo do Paraná após fim do Stuart Em março Shopping de Curitiba inaugura novas lojas e restaurantes; confira as novidades