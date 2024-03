Alarme assusta ladrões que tentaram roubar banco em Pinhais

Ladrões invadiram no fim da tarde de sexta-feira (29) uma agência bancária em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O alarme do banco foi acionado, e frustrou a ação dos indivíduos. A ação ocorreu na agência Bradesco, localizada na Avenda Iraí, no bairro Weissópolis.

Segundo informações policiais, os bandidos tiveram acesso a garagem subterrânea do banco. Devido ao feriado, eles perfuraram o teto para chegar na área dos caixas eletrônicos. No entanto, o alarme tocou, e empreenderam fuga antes da chegada da Polícia Militar (PMPR). Nada de valor foi levado do banco.

+ Leia mais: Vândalos destroem ponto de ônibus em bairro histórico de Curitiba

A Polícia Civil vai investigar o caso com o auxílio da Polícia Científica na tentativa de descobrir pistas dos responsáveis pela invasão.

