Vândalos destroem ponto de ônibus em bairro histórico de Curitiba

Vandalismo ou furto? Uma cena chamou a atenção das pessoas que passavam perto dos pontos de ônibus na Travessa Nestor de Castro, no Centro de Curitiba, na manhã deste sábado (30). Um grupo de aproximadamente 10 pessoas destruíram a estrutura metálica que protege os usuários do transporte coletivo da chuva. Ninguém foi detido.

A Tribuna do Paraná recebeu vídeos que demonstram a completa falta de respeito com o restante da população. Nas imagens, percebe-se que os “responsáveis” por quebrar o ponto de ônibus não estão preocupados com as outras pessoas que estão ao redor. Eles puxam a estrutura superior até quebrar, o que acabou acontecendo.

“Pessoal da região fica com medo da ação desses vândalos. Eu acionei a Polícia pelo 190, mas quando eles chegaram não tinha mais ninguém ali. Aliás, até tinha, mas não dava pra identificar. Falaram que os caras estavam atrás de drogas escondidas no ponto”, disse leitor da Tribuna que enviou os vídeos, mas não quis se identificar.

Segundo a prefeitura de Curitiba, a Guarda Municipal foi acionada às 6h30. Cinco minutos depois, uma equipe chegou ao local, e não havia mais ninguém. Na sequencia, a Polícia Militar esteve no local, interditando com faixas o ponto de ônibus.

Outro motivo possível do vandalismo é que o grupo estaria levando a estrutura metálica para vender, e depois comprar drogas.

