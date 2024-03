Ônibus com 28 passageiros pega fogo e BR-277 fica interditada na Serra do Mar

Um ônibus da Viação Graciosa pegou fogo na BR-277, na manhã deste sábado (30). O incidente ocorreu em Morretes, próximo ao km 47, sentido Curitiba. A estrada em ambos os sentidos chegou a ficar está totalmente interditada. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Viação Graciosa Ltda, o veículo saiu de Paranaguá com destino à Curitiba às 9h30, com 28 passageiros quando o incêndio iniciou. O motivo vai ser apurado pela empresa.

+ Veja mais: Vandalismo cancela viagem histórica de trem entre Morretes e Curitiba

“A Viação Graciosa Ltda, que atua nos segmentos de Transporte Metropolitano, Intermunicipal e Interestadual de Passageiros, está apurando as causas do incêndio. O veículo estava regular e passará por perícias para identificar a causa do incêndio. A Viação Graciosa presta neste momento assistência aos passageiros e permanece à disposição”, informou a empresa por nota.

Uma grande fumaça se alastrou pela rodovia, o que provocou a interdição. Segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária do trecho, o incêndio foi controlado. A pista está liberada em ambos os sentidos, fluxo normalizado e sem fila.

Você já viu essas?

Perigo constante! Avenida de Curitiba vira pista de corrida e população cobra lombada; Vídeo mostra acidente Caçador de boteco! Bisavô dos bares de Curitiba quer se tornar o mais antigo do Paraná após fim do Stuart Em março Shopping de Curitiba inaugura novas lojas e restaurantes; confira as novidades