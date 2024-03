Jovem de 19 anos é salvo por moradores após se afogar em Matinhos

Um homem de 19 anos se afogou na tarde deste domingo (31), no Balneário Marajó, em Matinhos, no Litoral do Paraná. Populares conseguiram resgatá-lo e a vítima foi encaminhada a um posto de saúde.

Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), que deslocou o helicóptero Falcão 08 para a região, a vítima foi atendida pela equipe médica da aeronave com apoio do SIATE, sendo encaminhada com quadro estável à UPA Praia Grande, em Matinhos.

Atenção para as bandeiras

A principal dica para quem vai para o litoral do Paraná é escolher bem o local de banho e seguir as sinalizações. “Se for entrar no mar, nade sempre entre as bandeiras de cor vermelho sobre amarelo [bandeira bicolor]. Elas indicam a presença de guarda-vidas naquela área. E fique atento à bandeira de condições do mar presente na frente do posto de guarda-vidas, podendo ser verde, amarela ou vermelha, conforme o risco daquele local”, explica a capitã Débora Kolossoskei

Atenção: se visualizar uma bandeira preta, não entre no mar. Elas significam que não há guarda-vidas fixo por ali – em consequência, o atendimento em caso de incidentes na água pode demorar mais para chegar, colocando a vida do veranista em risco. Já um mastro com duas bandeiras vermelhas indica que a praia está interditada, não devendo ninguém permanecer ali, inclusive os guarda-vidas.

