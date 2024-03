A primeira semana do mês de abril vai ter a chegada de uma frente fria trazendo chuva para o Paraná. Apesar da possibilidade de trovoadas em algumas regiões do estado, a perspectiva é de temperaturas acima de 25°C.

Segundo o Simepar, na segunda-feira ( 01), uma frente fria se intensifica sobre o oceano, na altura do Rio Grande do Sul. No Paraná, áreas de instabilidades avançam do Paraguai/Argentina e Mato Grosso do Sul em direção às regiões oeste, sudoeste e noroeste do estado. Assim, nestes setores são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas pela manhã. Nas demais regiões do estado, algumas chuvas isoladas devem ocorrer a partir da tarde. Há risco para algumas tempestades.

Na capital, os termômetros oscilam entre 25°C e 27°C. Na maior parte da semana, o tempo vai estar nublado ou mesmo com sol entre nuvens. Com a temperatura alta, a sensação de abafamento vai predominar em toda a região.

