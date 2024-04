Um homem de 50 anos morreu na tarde deste domingo (31) em um acidente na BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu no sentido sul da via.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), a vítima conduzia uma motocicleta na altura do km 102 sul. A batida ainda envolveu outros dois carros.

A dinâmica do acidente não foi informada pela PRF, mas a pista chegou a ficar bloqueada para atendimento da ocorrência.

