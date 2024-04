Um engavetamento no Contorno Sul, próximo ao Viaduto do Caiuá, resultou na morte de um motorista de um Toyota Yaris cinza. O trânsito estava parado no sentido São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, quando um caminhão bateu na traseira do carro e o esmagou ao colidir com outro veículo pesado.

O acidente ocorreu perto das 10 horas na manhã. Segundo informações no local, o fluxo de veículos era intenso. O veículo leve ficou atrás de um caminhão, e o motorista nada pode fazer. Bombeiros avaliaram a possibilidade de haver outra pessoa no carro, o que não tinha sido confirmado até a publicação desta reportagem.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

“Conseguimos identificar apenas uma pessoa prensada entre os veículos. Estamos aguardando a Polícia Científica para apurar se existe outra pessoa dentro”, disse o tenente Latuf.

O trânsito no local está sendo desviado para a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na Cidade Industrial de Curitiba. O movimento segue intenso no local com viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

No sentido Campo Largo, lentidão de curiosos que reduzem a velocidade para verificar a batida trágica.

**Com informações do repórter fotográfico Átila Alberti, da Tribuna do Paraná.

