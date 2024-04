Nissan vai ensinar educação para o trânsito no metaverso

A Nissan Motor Co., Ltda anunciou a abertura do “Nissan Heritage Cars & Safe Drive Studio”, uma plataforma inovadora criada para ensinar segurança para o trânsito no metaverso e que também oferece a oportunidade única aos visitantes de interagirem com veículos icônicos que fazem parte do legado da marca. A iniciativa, desenvolvida em parceria com importantes universidades e o Traffic Safety Future Creation Lab, destaca o compromisso da Nissan em melhorar a educação para o trânsito por meio da tecnologia de ponta. As experiências interativas estão disponíveis na plataforma VR CHAT (https://hello.vrchat.com/Abre em uma nova aba.) com o nome “Nissan Heritage Cars & Safe Drive Studio”.

O estúdio está comemorando o 90º aniversário da Nissan, cujas celebrações tiveram início em dezembro do ano passado. Três modelos icônicos da Nissan são apresentados em um ambiente virtual montado de forma meticulosa para representar a época respectiva de cada um. Estes cenários proporcionam não apenas um pano de fundo para que os visitantes possam tirar fotos ou fazer um vídeo, mas também interagirem com minijogos e atividades que transmitem lições fundamentais de segurança no trânsito.

Destaques do Estúdio:

Anos 1980. Apresentando o modelo Silvia Q (S13), esta exposição investiga o impacto das cores das roupas dos pedestres no comportamento dos motoristasAbre em uma nova aba.. Desenvolvida em parceria com a Professora Chie Tsunoda, da Universidade de Mulheres de Sagami;

Anos 1970: Esta exposição dá destaque ao modelo Skyline 2000GTX-E, oferecendo um minigame com foco no campo de visão e a realização de várias tarefas ao mesmo tempoAbre em uma nova aba.. Takushi Kawamorita, da Universidade Kitasato, contribuiu para este desenvolvimento;

Anos 1950-1960: Apresentando o modelo Fairlady SPL213 da Datsun em um cenário que remete a uma clássica lanchonete americana e um cinema drive-in, este estúdio apresenta um exercício prático e divertido de giro do volanteAbre em uma nova aba., desenvolvido em parceria com a Universidade de Niigata.

O “Nissan Heritage Cars & Safe Drive Studio” é apenas o exemplo mais recente do trabalho que a Nissan vem fazendo para explorar novas formas de interagir com o público, principalmente os mais jovens e aqueles que têm menos familiaridade com as tecnologias automotivas. A Nissan lançou o Nissan Crossing no VRChat em 2021Abre em uma nova aba., e no ano seguinte, apresentou o miniveículo elétrico Sakura no VR ChatAbre em uma nova aba., oferecendo test drives virtuais para usuários de todo o mundo. (Foto: Nissan Divulgação).