O mês de abril começou e com grande oferta de emprego. A segunda edição do Emprega Mais Curitiba, na Praça Rui Barbosa (Regional Matriz), no Centro, marcada para quarta-feira (03), vai ter mais de 5 mil vagas de 100 empresas. A ação é da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.

As oportunidades abrangem diferentes áreas, como auxiliar de produção, técnico de segurança do trabalho, técnico de manutenção, e também para profissionais graduados nas áreas da pedagogia, marketing, engenharia civil, direito, educação física, entre outras.

As senhas devem ser retiradas entre 8h e 13h e os candidatos precisam levar documentos pessoais e carteira de trabalho física ou digital.

Esse é o segundo mutirão da série Emprega Mais Curitiba de 2024. O primeiro ocorreu em fevereiro, na Agência do Trabalhador Central de Curitiba, gerando mais de 1,5 mil vagas.

ATENDIMENTO

Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito neste link oficial.

Você já viu essas?

Perigo constante! Avenida de Curitiba vira pista de corrida e população cobra lombada; Vídeo mostra acidente Caçador de boteco! Bisavô dos bares de Curitiba quer se tornar o mais antigo do Paraná após fim do Stuart Em março Shopping de Curitiba inaugura novas lojas e restaurantes; confira as novidades