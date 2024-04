UFPR retira títulos honoríficos de presidentes da ditadura militar

Com os 60 anos do golpe de 1964, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) anunciou nesta segunda-feira (01) que revogou os títulos de “doutor honoris causa” de três militares que foram presidentes do Brasil durante o período da ditadura militar. A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário da Instituição.

Com a mudança, perderam o título que funciona como uma homenagem:

Humberto de Alencar Castelo Branco, em 31 de julho de 1964;

Artur Costa e Silva, em 18 de setembro de 1968;

Ernesto Geisel, em 13 de janeiro de 1976, com o título entregue em uma cerimônia em 16 de janeiro de 1981.

A alteração aconteceu durante uma sessão extraordinária do Conselho, com 40 votos favoráveis e 3 contrários. A revogação dos títulos veio um dia após os 60 anos do golpe militar de 1964.

Reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca comentou a decisão nas redes sociais. “A nossa instituição renovou hoje seu compromisso com a democracia, com a memória, com a verdade, com a justiça, com o presente e com o futuro. Ditadura, nunca mais!”, escreveu.

Entenda o que é o título de doutor honoris causa

O título de “doutor honoris causa” é a nomeação máxima concedida por uma universidade a pessoas destacadas pelo prestígio social. O título também pode reconhecer pessoas que tiveram alguma contribuição científica, intelectual, acadêmica, cultural ou artística com o meio.

