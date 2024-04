O navio porta-contêineres MSC C. Montaine, que atracou neste sábado (30) no Porto de Paranaguá, é a maior embarcação em capacidade já recebida nos portos paranaenses. Com 366 metros de comprimento e 51 metros de largura, o navio supera as embarcações irmãs MSC Elisa XIII e MSC Natasha XIII, recebidas em janeiro e fevereiro deste ano. As duas medem 366 metros de comprimento e 48,20 metros de largura.

VIU ESSA? Contorno Sul tem acidente gravíssimo com morte e carro esmagado entre caminhões; Vídeo!

O MSC C. Montaine tem capacidade para transportar até 15.413 TEUs (medida utilizada para 20 pés de comprimento de contêiner). A capacidade de carga é 6,7% maior do que os navios MSC Elisa XIII e MSC Natasha XIII (14.432 TEUs). A desatracação está marcada para esta segunda-feira (1º) e o destino das cargas é o mercado asiático.

“O Porto de Paranaguá foi o primeiro porto brasileiro a receber a autorização oficial para operação de um navio deste porte e também o primeiro a operar de fato navios New Panamax. A qualidade da infraestrutura, aliada à segurança operacional, nos permite receber regularmente estas novas embarcações, demonstrando a capacidade e confiabilidade do nosso porto”, destacou o diretor de Operações da Portos do Paraná, Gabriel Vieira.

LEIA AINDA – Navios de cruzeiros atraem milhares de turistas para o Litoral do Paraná na 1ª temporada

Para receber os meganavios, a Portos do Paraná investe em obras de derrocagem e serviços de dragagem para aumentar a profundidade do canal. Atualmente, no terminal de contêineres, o calado, que é a profundidade entre o ponto mais baixo do navio até a linha d’água, está com 12,3 metros nos canais principal e alternativo.

A movimentação de cargas pelos Portos do Paraná está em alta. No primeiro bimestre deste ano houve um crescimento de 19% na movimentação geral. Foram 10,4 milhões de toneladas este ano contra 8,7 milhões de toneladas no mesmo período de 2023.

Você já viu essas?

Perigo constante! Avenida de Curitiba vira pista de corrida e população cobra lombada; Vídeo mostra acidente Caçador de boteco! Bisavô dos bares de Curitiba quer se tornar o mais antigo do Paraná após fim do Stuart Em março Shopping de Curitiba inaugura novas lojas e restaurantes; confira as novidades