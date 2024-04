Audi do Brasil promove evento exclusivo para colaboradoras

No mês internacional da Mulher, a Audi do Brasil organizou na última quinta-feira (28/03) um evento exclusivo para colaboradoras de todas as unidades. A idealização e organização do evento foi feita pela Comissão Mulheres Audi – um grupo de colaboradoras e colaboradores que desenvolvem projetos visando promover ações com um olhar para a equidade de gênero e aumentar a participação feminina no mercado automotivo.

“A Audi do Brasil trabalha continuamente para valorizar e promover a potência feminina dentro e fora da organização. Por meio de ações como estas, buscamos aumentar ainda mais os vínculos entre nossas colaboradoras e a marca. É essencial ter esse olhar para ações mais inclusivas e, ao promover esse tipo de atividade, incentivamos que nossas mulheres possuam contato com os veículos Audi e suas tecnologias sem receios ou pré-julgamentos”, afirma Karine Fernandes, head de Recursos Humanos e membra da Comissão.

A primeira atividade do evento foi realizada dentro do Centro Técnico da Audi do Brasil. Durante a parte da manhã, o grupo de colaboradoras participou de uma dinâmica desenvolvida e guiada por uma consultoria especializada. A ação teve como principal objetivo reforçar a autoconfiança das mulheres, incentivar as habilidades de trabalho em equipe com pessoas de mesmas e também de diferentes áreas, além de fortalecer a rede de apoio entre as colaboradoras dentro da organização.

Já em um segundo momento, o grupo partiu em carreata, formada por 20 veículos Audi, até um restaurante localizado no shopping Cidade Jardim. Durante o trajeto, as participantes puderam explorar tecnologias dos veículos da marca e eliminar possíveis receios durante a condução.

Por meio de ações como estas, a Audi do Brasil incentiva um ambiente livre de estereótipos em relação a gênero no meio automotivo. A Comissão atua em projetos desde 2021 e planeja a continuidade de ações para trabalhar a equidade de gênero também em outras frentes, como parentalidade, conscientização e participação masculina, em sinergia com a rede de Concessionárias.

Mulheres Audi

Em março de 2021, a Audi do Brasil iniciou o programa Mulheres Audi, cujo objetivo é desenvolver e reconhecer a potência criativa e inovadora das mulheres, intensificando a discussão de equidade de gênero, sempre aplicando lentes interseccionais, além de propor ações práticas de aumento da representatividade feminina que garantam o crescimento profissional das mulheres na empresa e no universo automotivo.

O programa iniciou com foco na transformação da cultura interna da companhia através da parceria com a Think Eva, uma consultoria de inovação social que busca criar soluções para reduzir as desigualdades de gênero e intersecções.

Atualmente, conta com doze projetos em seis diferentes pilares de atuação e envolve colaboradores de diversas áreas da empresa para discussão, envolvimento e colaboração em cada um dos projetos.

Audi do Brasil

A Audi celebra 30 anos no Brasil em 2024, uma trajetória repleta de desafios, superações e conquistas. A primeira aparição no país ocorreu em 1992, no Salão do Automóvel de São Paulo, com o sedã Audi 100. No ano seguinte, o eterno ídolo Ayrton Senna se tornou o representante oficial da marca em solo nacional, com a Senna Import. Em 1994, os cobiçados veículos da montadora começaram a ser comercializados oficialmente por aqui e logo ganharam as ruas do país, com tecnologias inéditas e dinâmica de condução sem precedentes.

A Audi do Brasil é também uma das pioneiras a incentivar a eletromobilidade e já investiu quase R$ 90 milhões na infraestrutura de carregadores elétricos em todo o país, além de oferecer infraestrutura de recarga em mais de 40 concessionárias no território nacional. Atualmente, a Audi se consolidou como uma das marcas mais desejadas do Brasil, estando presente com a sua sede administrativa em São Paulo (SP), terminal logístico em Vinhedo (SP) e a fábrica de veículos em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR), onde são produzidos os modelos Audi Q3 e Audi Q3 Sportback. (Fotos: Audi do Brasilo/Divulgação).