Projeto prevê detectores de metais nos ônibus intermunicipais do Paraná

A deputada estadual Marli Paulino (SD) propôs neste mês de março, o projeto de lei 157/2024, que determina que as empresas de ônibus utilizem detectores de metais nos embarques dos ônibus que fazem linhas intermunicipais, cujo trajeto tem origem no Estado do Paraná.

“Estamos propondo uma alternativa de prevenção e segurança para os passageiros que embarcam em viagens de trabalho ou a lazer pelo nosso Paraná e que podem estar vulneráveis a violência de pessoas mal-intencionadas com ações de assaltos a mão armada, roubos e sequestros”, defende a deputada.

De acordo com o projeto da deputada Marli, é obrigatória a utilização de equipamento detector de metais, fixo ou portátil, em todos os veículos destinados ao transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros nas linhas das quais o trajeto tem origem nas cidades paranaenses, no ato do embarque.

Conforme a proposta, todos os passageiros deverão passar pelo detector de metais, junto a sua bagagem de mão. A operação do equipamento deverá ficar a cargo do motorista ou de outro membro da tripulação do veículo, após ter participado de treinamento específico para realizar o procedimento.

Já em caso de ser indicada a presença de material metálico pelo detector, o passageiro deverá ser convidado a apresentar ao operador, de forma a demonstrar não se tratar por exemplo, de arma branca (faca) ou de fogo (revólver/pistola).

“Não será permitido o embarque de passageiros portando qualquer tipo de arma, bem como qualquer instrumento que possa colocar em risco a integridade física dos passageiros e tripulantes. Caso tenha, deverão ser realocados para o bagageiro para evitarmos possíveis atos de violência”, sugere Marli Paulino.

