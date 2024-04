As ciclovias de Curitiba estão recebendo nova sinalização. Ao todo, estão sendo instaladas 1.200 placas que compõem 600 totens, destinados a facilitar a compreensão e organização das estruturas cicloviárias, para uma maior segurança no trânsito. O trabalho está sendo feito pela Superintendência de Trânsito (Setran) e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). Veja abaixo onde as novas placas estão sendo instaladas.

LEIA MAIS – Contorno Sul tem acidente gravíssimo com morte e carro esmagado entre caminhões; Vídeo!

Além de apresentarem uma linguagem visual mais acessível, as novas sinalizações são mais leves, de fácil manutenção e mais alinhadas com as demais placas de trânsito. Com essas características aprimoradas, segundo a prefeitura, os cidadãos conseguem compreender melhor como se comportar dentro da estrutura cicloviária.

Foto: Renato Prospero/SMCS Foto: Renato Prospero/SMCS

VIU ESSA? Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba

“Essas placas auxiliam, por exemplo, na tomada de decisões para que o ciclista possa entender a rota apropriada a seguir. Isso, por sua vez, melhora tanto a segurança quanto a organização do trânsito como um todo”, afirma a superintendente de Trânsito, Rosângela Battistella.

Nova identidade visual

O projeto contempla a implementação gradual dos totens em toda a rede cicloviária da cidade. Os locais de instalação e o design das placas foram definidos pelo Ippuc, enquanto a instalação dos totens é de responsabilidade da Setran.

“A criação da nova identidade visual cicloviária evidencia a presença dos ciclistas no meio urbano, orienta seus fluxos e ressalta a necessidade de respeito aos pedestres quando a estrutura está sobre a calçada. A implantação dos totens em uma altura mais baixa está alinhada com o ponto de vista do ciclista, garantindo sua visualização”, explicou a coordenadora do Plano de Estrutura Cicloviária no Ippuc, Camila Muzzillo.

Escolha do local

Cada local que recebe um totem foi meticulosamente estudado para receber uma sinalização específica. Pedestres, ciclistas e motoristas conseguem compreender melhor como ocorre o fluxo de bicicletas na região em que transitam.

“Cada totem foi cuidadosamente planejado para o local em que está posicionado, não apenas em relação ao eixo cicloviário, mas também em relação ao cruzamento próximo. Dessa forma, todos ficam melhor orientados quanto ao tráfego na área em que circulam”, explica Gustavo Garrett, gerente de Programas de Segurança Viária da Setran.

Os totens possuem duas faces com informações distintas para quem passa por eles. A face voltada para quem inicia o trecho cicloviário apresenta os sinais de regulamentação daquele eixo, enquanto a face direcionada para quem está finalizando o trecho oferece orientações sobre como prosseguir para o próximo eixo, realizar conversões, entre outras informações.

Ruas e avenidas com a nova sinalização

Até o momento, as novas sinalizações estão sendo instaladas nos seguintes eixos cicloviários:

Fredolin Wolf

Eduardo Pinto da Rocha

João Bettega

Rio Belém/Mariano Torres/Conselheiro Laurindo

Avenida da Integração

Dr. Alexandre Gutierrez

Cândido Hartmann

Getúlio Vargas

Dr. Dário Lopes dos Santos/Engenheiro Ostoja Roguski

Engenheiros Rebouças/Alferes Poli

Sete de Setembro

Iguaçu

Flávio Dallegrave

Rede cicloviária

Desde 2017, a capital paranaense recebeu mais 72,9 km de rede cicloviária, totalizando atualmente 283,3 km, incluindo ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e vias compartilhadas.

Você já viu essas?

Perigo constante! Avenida de Curitiba vira pista de corrida e população cobra lombada; Vídeo mostra acidente Caçador de boteco! Bisavô dos bares de Curitiba quer se tornar o mais antigo do Paraná após fim do Stuart Em março Shopping de Curitiba inaugura novas lojas e restaurantes; confira as novidades