Modelos Suzuki 2024/2025 ganham novas cores

A Suzuki Motos do Brasil anuncia o lançamento de novas cores para as versões 2024/2025 dos modelos GSX-S1000 e V-Strom 650XT e para a terceira geração da GSX-1300R Hayabusa. As novidades estarão disponíveis em toda a rede de concessionárias a partir deste mês de abril.

A bela e agressiva naked GSX-S1000 chega às lojas em três cores para a versão 2024/2025: Metallic Triton Blue, Metallic Mat Sword Silver e Glass Sparkle Black. A aventureira trail V-Strom 650XT também estará disponível em três cores: Glass Sparkle Black, Pearl Vigor Blue / Pearl Brilliant White e Champion Yellow Nº 2.

Mas a grande novidade no quesito cores chega com a versão 2024/2025 da icônica Hayabusa, que está completando 25 anos. A terceira geração do falcão peregrino ganha novas as combinações: Metallic Thunder Gray com detalhes Candy Daring Red, Pearl Vigor Blue com Pearl Brilliant White e Metallic Mat Black Nº2 com Glass Sparkle Black.

As três novas cores se juntam às atuais Glass Sparkle Black com detalhes Candy Burnt Gold, Metallic Mat Sword Silver com Candy Daring Red e Pearl Brilliant White com detalhes Metallic Mat Stellar Blue.

O gerente comercial da Suzuki Motos, Luiz Reges, ressalta a importância destes lançamentos no Brasil. “A renovação das cores é sempre muito especial para os amantes das duas rodas. A Hayabusa é uma motocicleta que marcou a história da marca japonesa no segmento e coleciona milhares de amantes e adeptos no Brasil e no mundo”, diz Reges. (Fotos: Suzuki Motos Brasil/Divulgação).